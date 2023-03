Quem venceu a Prova Bate-Volta BBB 23 e quem está no 10º paredão

O 10º paredão do BBB 23 foi formado na noite deste domingo, 19, e Fred, Domitila e Gabriel tiveram a chance de escapar da berlinda através da Prova Bate-Volta. Apenas um deles ganhou a oportunidade de deixar a votação popular, enquanto os outros dois encaram o veredito do público na terça.

VOTAÇÃO ABERTA: ENQUETE BBB 23

Quem ganhou a prova Bate-Volta hoje?

Marvvila ganhou a prova Bate-Volta do BBB 23 contra Fred e Gabriel. A dinâmica deste domingo envolvia um jogo da memória e quem somasse mais pontos estaria livre da berlinda. Assim, o 10º paredão tem Domitila, Fred e Gabriel.

Anjo: Gabriel Santana imunizou Sarah

Líder: Bruna Griphao mandou Domitila direto para a berlinda, sem chance de participar da Prova Bate-Volta.

Poder Curinga: antes do fim do intercâmbio, Dania escolheu qual seria o poder da semana, adquirido por Ricardo. A mexicana decidiu que o voto do biomédico não teria voto nesta semana.

Votação da casa: Fred e Marvvila foram os mais votados pela casa no confessionário e ambos foram para o paredão.

Indicação extra: Amanda, que ficou em segundo lugar na Prova do Líder, teve direito a uma indicação e mandou Gabriel para a berlinda.

Prova Bate-Volta: Gabriel, Fred e Marvvila disputaram a prova, mas a cantora levou a melhor.

Quando vai ser a eliminação do BBB 23?

A 10ª eliminação do BBB 23 acontece na terça-feira, 21. O público tem até o início do programa ao vivo para votar em um dos emparedados no Gshow - a votação é encerrada por Tadeu Schmidt minutos antes de anunciar o nome do eliminado.

O programa de terça-feira é reservado para exibir VT's dos participantes, além dos quadros comandados por Dani Calabresa e Rafaella Tuma. Também é o dia que a tradicional vinheta ao som de Paulo Ricardo é exibida.

O resultado do 10º paredão é anunciado somente no final do programa. Logo depois do fim da edição ao vivo, quem deixar a competição pelo prêmio milionário participa de um bate-papo com Viviam Amorim e Patrícia Ramos na Rede BBB, transmitido gratuitamente pelo Globoplay e Gshow.

Após mais uma eliminação, também haverá uma nova semana turbo conforme anunciado por Boninho em suas redes sociais.

Domingo, 19: formação de paredão + Prova Bate-Volta + início da votação no Gshow

Segunda-feira, 20: Jogo da Discórdia

Terça-feira, 21: fim da votação no Gshow + eliminação

Quarta-feira, 22: festa da líder Bruna Griphao