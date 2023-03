Quem está no paredão do BBB 23 - Foto: TV GLOBO/REPRODUÇÃO

Quem está no paredão do BBB 23 e quem votou em quem na 10ª berlinda

Fred, Domitila ou Gabriel é quem está no paredão do BBB 23. A 10ª berlinda do programa foi formada neste domingo, 19, através da indicação do líder, votação da casa e Prova Bate-Volta. A eliminação de mais um brother acontece na próxima terça-feira.

Quem votou em quem

Ricardo Alface votou em Fred, mas foi anulado pelo Poder Curinga

Domitila votou em Fred

Cezar Black votou em Fred

Marvvila votou em Cezar Black

Sarah votou em Fred

Gabriel votou em Fred

Fred votou em Gabriel

Amanda votou em Gabriel

Aline votou em Gabriel

VOTAÇÃO DO BBB 23

Quem está no paredão pela indicação do Líder: Domitila

Escolhidos pela casa: Fred

Quem está no paredão pela indicação de Amanda: Gabriel

Como votar no Gshow para eliminar no Paredão?

A votação Gshow já está aberta. Para participar, é necessário ter um cadastro na Globo.com. O público pode votar quantas vezes quiser.

Passo 1: acesse o Gshow no navegador de seu smartphone ou computador (https://gshow.globo.com/) ou baixe o aplicativo para iOS ou Android;

Passo 2: clique na enquete 'quem você quer eliminar do BBB 23?', logo na página oficial, para ser redirecionado para a página de votação;

Passo 3: o sistema irá pedir que você se identifique. Faça seu login inserindo o e-mail e senha cadastrados ou registre-se inserindo os dados solicitados, como nome completo, cidade de residência e data de nascimento;

Passo 4: clique no nome de quem você quer eliminar e faça a validação de segurança em 'sou humano';

Passo 5: o voto será computado em poucos segundos. Para participar de novo, clique em 'votar novamente'.

Quando será a eliminação?

A décima eliminação do BBB 23 acontece na terça-feira, 21, a partir das 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia.

O programa de terça é reservado para exibir alguns VT's dos participantes e fazer uma retrospectiva dos principais acontecimentos da semana, além de uma retrospectiva que levaram os três brothers até o paredão.

Além da eliminação, terça é dia de CAT BBB com Dani Calabresa e das ilustrações de Rafaella Tuma. A eliminação acontece apenas no final do programa ao vivo com o discurso de Tadeu Schmidt.

Depois do fim do ao vivo, o eliminado da semana participa do Bate-papo BBB com Vivian Amorim e Patrícia Ramos, exibido no Globoplay e Gshow.

No dia seguinte, a partir das 10h35, ele participa de um café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você. No mesmo dia também acontece o BBB - A Eliminação, no Multishow, sob o comando de Ana Clara e Bruno de Luca, a partir das 20h. No domingo, os brothers eliminados participam do Domingão.

Quem ainda está no BBB 23?

Aline Wirley (cantora e ex-Rouge); Amanda (médica); Bruna Griphao (atriz); Cezar (enfermeiro); Domitila Barros (modelo e ativista social); Fred (influenciador digital); Gabriel Santana (ator); Marvvila (cantora); Ricardo (biomédico); Sarah Aline (psicóloga).

Eliminados: Marília, Gabriel, Tina, Paula, Cristian, Gustavo, Fred Nicácio, Key Alves e Larissa.

Desistência: Bruno Gaga.

Expulsos: Mc Guimê e Cara de Sapato.