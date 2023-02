Resultado parcial BBB 23 da tarde no sétimo paredão

O público está ansioso para conferir o nome do eliminado do sétimo paredão. Antonio Cara de Sapato, Fred Nicácio ou Cezar Black, quem vai sair do jogo? Enquanto aguardamos pela resposta, o resultado parcial BBB 23 de algumas enquetes já aponta qual deve ser o desfecho desta berlinda.

O resultado da enquete do DCI aponta para a saída de Fred Nicácio. O brother assumiu a primeira colocação da parcial BBB 23 está atualmente com 51,2% dos mais de 1 milhão e 128 mil votos contabilizados.

Cara de Sapato fica em segundo lugar com 46,7% da rejeição do público e Cezar Black relaxa na lanterna, somando apenas 2,1% dos votos, na consulta do começo desta tarde de terça-feira de eliminação.

Já a enquete do UOL está mais acirrada. Fred estava na frente, mas agora foi ultrapassado por Cara de Sapato, que lidera com 45,17% dos mais de 275 mil votos computados. Nesta votação parcial BBB 23, Cezar também respira com facilidade no último lugar, com apenas 9,71% dos votos.

Quem será o 7º eliminado do BBB 23? Vote!

Gshow votação BBB 23 hoje agora - Como votar

A votação oficial do programa é no Gshow. É bom saber que por lá não há parcial BBB 23, os números da enquete são revelados apenas na hora da eliminação.

1 - Entre no Gshow e acesse o menu de cadastro na lateral esquerda, logo no final da página

2 - Para fazer seu cadastro gratuito e só informar quatro dados e então finalizar o processo

3 - Para acessar a enquete do BBB 23, é só acessar a página do reality show no Gshow e clicar nela

4 - Clique no brother que quer eliminar e marque a caixinha "sou humano"

5 - Após ter seu voto validado, é só clicar em "votar novamente" para repetir o processo quantas vezes quiser

Quem já saiu do BBB 23

1º paredão: Marília foi a primeira participante a deixar o BBB 23. A berlinda foi dupla e ela recebeu 52,70% dos votos, perdendo para Fred Nicácio, que teve 47,3%.

2º paredão: Gabriel Tavares, vencedor da casa de vidro da edição, deixou o programa logo na segunda semana. Ele foi eliminado com 53,3% dos votos e um paredão contra Cezar e Domitila, que tiveram 0,61%% e 46,09%, respectivamente.

3º paredão: Tina se tornou a terceira eliminada do BBB 23 em mais uma berlinda tripla da temporada. A angolana recebeu 54,12% dos votos, perdendo para Cezar Black (43,21%) e Gabriel (2,67%) Santana.

4º paredão: Paula deixou o BBB 23 no quarto paredão, o primeiro quadruplo da temporada. Apesar de competir contra vários companheiros de confinamento, ela teve uma lata porcentagem, 72,4% dos votos. Esta é maior rejeição da temporada até agora.

5º paredão: Cristian foi o quinto eliminado do BBB 23, recebendo 48,32% dos votos. O empresário gaúcho perdeu a disputa de permanência para Ricardo (40,39%) e Fred Desimpedidos (11,29%).

6° paredão: Gustavo Cowboy foi o sexto participante eliminado do BBB 23. O brother competiu em uma berlinda especial que foi formada após uma prova do líder da semana turbo. Ele foi trocado por MC Guimê, que estava com o poder supremo em mãos por causa do terceiro Big Fone da temporada. O fukeiro resolveu tirar Cara de Sapato e colocou Gustavo em seu lugar, que acabou eliminado com 71,78% dos votos, a segunda maior rejeição da edição.