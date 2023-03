Dinâmica da semana BBB 23: 8º paredão já começou a ser formado

Dinâmica do Big Fone começou na quarta-feira e tocará novamente no sábado.

A nova dinâmica da semana do BBB 23 começou mais cedo. Antes mesmo do ciclo recomeçar com a prova do líder, o Big Fone tocou e dois brothers foram parar no paredão. Os próximos dias contarão com mais um telefonema, disputas que definirão os novos poderosos da casa, formação de berlinda e mais.

Como vai ser a dinâmica dessa semana no BBB23?

A dinâmica desta semana do BBB 23 começou com o Big Fone, que tocou um dia após a eliminação de Fred Nicácio. Os detalhes da formação do próximo paredão serão revelados nesta quinta-feira, antes da nova prova do líder.

2 de março - 02/03/23

Prova do Líder

A oitava prova do líder será realizada hoje, quinta-feira (2). Key Alves e Cezar Black já estão de fora da disputa porque foram emparedados por MC Guimê pelo Big Fone. A líder Bruna Griphao terá direito a um veto.

3 de março - 03/03/23

Poder coringa + festa

A semana turbo não contou com o poder coringa, mas a vantagem deve voltar a ser dinâmica nesta sexta-feira. O programa dará detalhes antes da nova prova do líder e informará se o leilão será realizado esta semana ou não.

Além disso, deve ser comemorada a nova festa do confinamento. Quase todas as festas do final da semana desta temporada foram realizadas nas sextas, com exceção da semana que contou com prova do líder de resistência.

4 de março - 04/03/23

Prova do anjo + Big Fone

A agenda da prova do anjo mudou pouco nesta edição, em quase todas as semanas a disputa ocorreu aos sábados. Tadeu Schmidt revelará o dia exato da disputa e se ela será autoimune ou não. É provável que o vencedor precise escolher alguém para imunizar, já que na dinâmica da semana passada o anjo já foi autoimune.

A noite, durante o ao vivo, o Big Fone irá tocar mais uma vez na dinâmica da semana do BBB 23. Desta vez, quem atender terá que escolher uma pessoa que já está no paredão para salvar. Assim, Key ou Cezar irá sair da berlinda.

5 de março - 05/03/23

Almoço do anjo + Formação de paredão

Como sempre na dinâmica da semana, os domingos são reservados para o almoço do anjo durante o período da tarde e a formação de paredão no programa ao vivo a noite.

O que sabe sobre a formação do 8º paredão até agora:

- O líder terá sua indicação direta ao paredão como de costume

- Quem for salvo pelo Big Fone terá direito a uma indicação ao paredão

Os demais detalhes da formação de paredão serão reveladas pelo apresentador Tadeu Schmidt antes da disputa do líder desta quinta-feira, como dita as regras do programa todas as semanas.

6 de março - 06/03/23

Jogo da Discórdia

As segundas-feiras são marcadas pelo jogo da discórdia. Além disso, a edição neste dia faz um resumo de tudo o que aconteceu durante a semana.

7 de março - 07/03/23

Oitava eliminação

A terça-feira, 7 de março, marcará o final da dinâmica da semana do oitavo paredão. Um dos brothers que tiver o azar de cair na berlinda será eliminado e então o jogo recomeçará.

Quem ainda está no BBB 23?

Quatorze participantes permanecem na casa, nove deles são do camarote e cinco são do time de anônimos: Aline Wirley, Amanda, Cara de Sapato, Bruna Griphao, Cezar Black, Domitila Barros, Fred Desimpedidos, Gabriel Santana, Key Alves, Larissa, Marvvila, MC Guimê, Ricardo Alface e Sarah Aline.

Até agora, apenas um famoso foi eliminado, Fred Nicácio. Enquanto isso, o outro grupo já perdeu muitos integrantes, além de ter um desistente, Bruno Gaga.

Entre os competidores que ainda estão na casa, apenas quatro deles permanecem invictos e nunca foram votados: Bruna, Fred, Marvvila e Sarah Aline. Fred já foi ao paredão, mas por culpa de uma consequência durante uma das provas do líder da edição e não pelos votos da casa ou indicação de algum líder.