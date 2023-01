Última Parcial BBB 23 da manhã (26): quem sai hoje entre Marília e Fred

Marília e Fred Nicácio brigam pela permanência agora que estão jogando individualmente no reality show. Para descobrir de qual lado está o público, consultados a parcial do BBB 23 nesta manhã de quinta-feira (26) no Jornal DCI, portal UOL e também no Diário do Nordeste. O que já se pode adiantar é que a votação não está ganha e pode sofrer reviravoltas se as enquetes acertarem.

Parcial do BBB 23 da manhã no DCI

No DCI, o favoritismo é de Fred Nicácio e Marília vem sendo indicada como a eliminada da semana. A maquiadora lidera a parcial com 61,6% da rejeição do público, enquanto o apresentador da Netflix tem apenas 38,4% dos votos para sair. Por enquanto, foram contabilizados 322 mil votos na enquete.

Durante todo o início da manhã Nicácio tem se dado melhor e Marília é a mais votada para deixar o programa. Na consulta das 07h00, o médico estava com 38,9% e a maquiadora com 61,1%. Em seguida, perto das 08h00, ele caiu para 38,8% nas chances de eliminação e Marília aumentou seu percentual na parcial para 61,2%.

08h50

Marília: 61,6%

Fred: 38,4%

07h40

Marília: 61,2%

Fred: 38,8%

07h00

Marília: 61,1%

Fred: 38,9%

Enquete do UOL - Parcial do 1º paredão

A parcial do UOL mostra um resultado diferente. Por lá, quem corre risco de eliminação é Fred Nicácio, apesar de seu percentual não ser muito distante da adversária de berlinda. O médico está em primeiro lugar com 52,26% dos mais de 119 mil votos computados e Marília fica atrás com 47,74%.

Não houve mudanças no cenário da enquete do UOL durante o período da manhã. Por volta das 07h00, o médico já estava na casa dos 52% de rejeição e passava a frente de Marília nas chances de ir embora do reality show.

08h50

Fred: 52,26%

Marília: 47,74%

07h40

Fred: 52,11%

Marília: 47,89%

07h00

Fred: 52,02%

Marília: 47,98%

Diário do Nordeste teve empate, mas agora indica saída de Fred

A votação do Diário do Nordeste estava com um impressionado empate no começo desta manhã, mas acabou saindo desta posição algumas horas depois. Por volta das 07h40, a parcial do site tinha 50% de votos para Fred e Marília, mas agora o médico está na frente para sair.

Fred está na frente por pouco por enquanto e soma 50,10% até o momento e Marília fica com 49,90% de rejeição.

08h50

Fred: 50,10%

Marília: 49,90%

07h40

Fred: 50%

Marília: 50%

