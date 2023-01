Vai ter expulsão no BBB 23? Entenda a polêmica

O recado dado por Tadeu Schmidt a Gabriel e Bruna antes da primeira formação de paredão no último domingo, 22, deu o que falar. Diante das falas problemáticas do modelo, o público ficou em dúvida se o programa optará pela expulsão do participante.

O que aconteceu com Gabriel do BBB 23? Houve expulsão?

Não houve expulsão no BBB 23, ao menos por enquanto. No programa de domingo, 22 de janeiro, foram exibidas imagens do modelo em tom abusivo com Bruna Griphao, com quem vive um affair dentro da casa. O paulista disse que daria "uma cotovelada na boca" da loira, o que gerou revolta na web.

Após os internautas cobrarem um posicionamento do reality, o apresentador Tadeu Schmidt deu um recado para os participantes antes de iniciar a formação do paredão. "Não é diálogo, é um toque", começou a dizer o jornalista. Em seguida, ele citou frases ditas por Cara de Sapato e Tina que chamaram o casal de "chato" e "tóxico".

"Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde", continuou. "Quem está envolvido em um relacionamento, talvez, nem perceba, ache que é normal. Mas quem tá de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados".

Foi então que Schmidt citou a frase dita pelo modelo ontem. "Olha esse diálogo que aconteceu ontem. Bruna falando: 'Eu sou o homem da relação'. Gabriel falando: 'Mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca'".

O apresentador finalizou dizendo para Gabriel que algumas coisas não devem ser ditas em uma relação afetiva nem de brincadeira. Não foi citado nada sobre uma possível expulsão.

Veja na íntegra o discurso de Tadeu Schmidt:

Brother desistiu do BBB 23?

Após o puxão de orelha dado por Schmidt, Gabriel pensou em desistir do BBB 23 - o que pode ter levado os leitores a cogitarem a expulsão.Durante uma conversa com Bruna ainda na noite de ontem, o modelo contou que passou mal ao ouvir a bronca do jornalista e que queria ir embora da casa mais vigiada do Brasil.

"Queria ir embora na hora, ver minha mãe e minhas irmãs, era o que eu tava pensando. Foi uma descarga de emoções terríveis. Só consegui pensar na minha irmãzinha, no exemplo que passei para ela, só isso", afirmou.

Ele foi consolado por Aline Wirley: "A gente topou vir para cá com nossos erros e acertos. A informação que o Tadeu trouxe pra gente é preciosa. Nós somos responsáveis. O Brasil tá falando sobre isso. Isso é importante".