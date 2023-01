Saiba como votar no BBB 2023, seja pelo computador ou celular, e veja até quando a votação ficará no ar - Foto: Reprodução/Globo

Como votar no BBB 2023 nesta segunda-feira: passo a passo no Gshow

Fred Nicácio, Marília, Key Alves e Gustavo se deram mal na primeira formação de paredão da temporada. Aliados, eles agora competem pelo favoritismo do público, já que os rivais Gabriel e Paula conseguiram escapar com o bate e volta. Nos próximos dias, o público terá que saber como votar no BBB 2023 para definir quem vai para o quarto secreto da temporada.

Como votar no BBB 2023 pelo computador

Para votar no BBB 2023 é necessário ter uma conta gratuita no site oficial da emissora. Quando se faz uma conta Globo, ela serve para todos os produtos da empresa, então se quiser usá-la para além de votar, também será possível conferir o conteúdo gratuito da Globoplay com ela e por aí vai.

1 - Para quem nunca participou do reality show antes e agora quer aprender a como votar no BBB 2023, comece abrindo o site do Gshow (https://gshow.globo.com/). Você terá que clicar no "Menu" no canto superior esquerdo e depois em "acesse sua conta ou cadastre-se grátis" no final da página;

2 - Vá em "cadastre-se" e em seguida informe nome completo, e-mail, senha e data de nascimento. Você terá que apertar a caixinha dos Termos de Uso e Política de Privacidade e por último apertar o botão "cadastrar";

3 - Agora que você já está logado em sua conta, volte para o "Menu", desta vez, clique na página BBB 23, que fica na parte de cima, você será redirecionado para uma nova página;

4 - Clique na enquete "Qual dupla deve ir para o Quarto Secreto" e decida se quer votar em Marília e Fred Nicácio ou Key Alves e Gustavo. Em seguida, clica na dupla escolhida. Você deve apertar o botão "sou humano" da verificação de robôs e aguardar pela confirmar. Pronto! Agora é só apertar em "votar novamente" se quiser votar mais vezes.

Passo a passo para votar no BBB 23 pelo celular

1 - O primeiro passo para conseguir votar no Gshow pelo celular será ir até a loja de aplicativos do seu aparelho. Instale o aplicativo e depois clique em "abrir";

2 - Para quem nunca votou, será necessário agora criar a sua conta Globo. Clique em "Menu", que fica no canto inferior direito e depois clique em "acesse sua conta ou cadastre-se grátis";

3 - Você terá que informar alguns dados pessoais, como nome completo, e-mail, senha e data de nascimento. Depois, é só apertar a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e por último o botão "cadastrar";

4 - Agora que você já tem sua conta, é só clicar na aba BBB 23, ela fica bem no centro da barra inferior. A enquete será a primeira coisa que você verá na nova página, clique nela;

5 - Vote em Fred Nicácio e Marília ou em Key Alves e Gustavo, não se esqueça que a votação é em dupla sobre quem deve ir para o quarto secreto. Após a confirmação do voto, é só repetir o processo!

Quando a votação será encerrada?

A votação sobre quem deve ir para o quarto secreto será encerrada na terça-feira, dia 24 de janeiro, durante o programa ao vivo do Big Brother Brasil. Esta será a primeira etapa deste paredão. Quando a enquete for encerrada, a dupla mais votada deixa o confinamento pensando que está sendo eliminada, mas é levada para o cômodo especial.

Depois, será aberta uma nova votação que ficará no ar até quinta-feira, 26 de janeiro. Essa segunda enquete irá definir quem entre os moradores do quarto secreto será eliminado e quem retorna para o confinamento. Entenda:

