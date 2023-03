Veja o momento que MC Guimê e Cara de Sapato são expulsos do BBB 23

Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do BBB 23 na noite desta quinta-feira, 16 de março, após os dois brothers terem assediado Dania, participante mexicana que chegou na casa ontem. O anúncio foi feito ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt, que abriu a edição dizendo: "Tivemos acontecimentos sérios, providências precisam ser tomadas".

Com a repercussão do caso, a Polícia do Rio de Janeiro, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), abriu um inquérito para apurar se Guimê e Cara de Sapato cometeram importunação sexual dentro do reality global.

Tadeu anuncia expulsão de Guimê e Cara de Sapato no BBB 23

O apresentador entrou na casa hoje e foi direto com os participantes. "Estou aqui para falar de algo bem desagradável. Temos na nossa casa uma visitante...e, como todas as mulheres, merece respeito absoluto. A partir de tudo que vimos e ouvimos, não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram dos limites ontem".

O apresentador pede que os brothers se retirem e saiam da casa pelo Confessionário. Os confinados ficam em choque com a decisão e Dania Mendez começa a chorar. Ela explica que não fez nada para prejudicá-los.