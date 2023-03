Quando a mexicana sai do BBB 23?

Dania Mendez, participante mexicana do La Casa de Los Famosos, está fazendo um intercâmbio no BBB 23. A sister chegou no programa na última quarta-feira, 15, e terá uma missão especial durante a formação do paredão de domingo. A influencer não ficará até o final da temporada e retornará para o reality latino em breve.

Quando Dania Mendez vai embora do BBB 23?

A visita da mexicana é temporária no BBB 23. Conforme já revelado pro ela mesma, Dania ainda não foi eliminada do La Casa de Los Famosos e deve retornar em breve ao seu país de origem. Mais detalhes devem ser anunciados nos próximos dias pelo apresentador Tadeu Schmidt.

O que se sabe é que Dania fica pelo menos até domingo, 19. A mexicana terá uma tarefa relacionada ao Poder Curinga, que será adquirido por um dos brothers amanhã, e poderá influenciar durante a formação da próxima berlinda.

Dania tem 31 anos e é uma das participantes da atual temporada do La Casa de Los Famosos, 'irmão' do BBB. Ela ficou mais conhecida ao participar de outro reality show, Acapulco Shore, e soma mais de 7 milhões de seguidores em suas redes sociais.

Enquanto a mexicana está no Brasil, Key Alves foi para reality latino. A jogadora de vôlei também chegou ao programa na última quarta e passará alguns dias no programa. Ao contrário de Dania, a atleta foi a oitava eliminada do BBB 23.

Essa é a terceira vez que o Big Brother Brasil promove um intercâmbio. A dinâmica foi realizada pela primeira vez em 2007, quando Íris Stefanelli passou uma semana no Gran Hermano Argentina; Laisa, do BBB 12, fez uma visita aos participantes do Gran Hermano Espanha; já os irmãos gêmeos Antônio e Manoel, do BBB 17, também foram escolhidos para o reality espanhol. O país também já recebeu brothers estrangeiros de versões internacionais do reality no BBB 7, BBB 9, BBB 12, BBB 17 e BBB 19.

Como assistir o La Casa de Los Famosos?

Os brasileiros conseguem assistir ao vivo o La Casa de Los Famosos com Key Alves pela web. O reality é transmitido pelo site da Telemundo e também pelo Globoplay.

Quem tiver uma assinatura paga da plataforma de streaming só precisa acessar a aba 'BBB' e depois escolher a câmera do La Casa de Los Famosos. O programa é transmitido durante 24 horas por dia em tempo real, assim como o pay-per-view do BBB 23.

Já no site da Telemundo, clique em 'shows' e depois em 'La Casa de Los Famosos'. Clique sobre o player disponibilizado na página e aguarde o início da transmissão.

Para que Dania foi para o BBB 23?

Dania foi para o BBB 23 como parte da dinâmica do intercâmbio, mas terá que fazer uma escolha sobre o Poder Curinga desta semana.

Conforme explicado por Schmidt, ela decidirá qual será o poder. "Quem comprar o Poder Curinga terá duas alternativas: o voto duplo ou o voto anulado. Quem vai decidir isso é a nossa visitante. Ela vai comunicar essa decisão no domingo", revelou o jornalista.

Dania revelou aos brothers brasileiros que não sabia para qual país viria e que foi chamada ao confessionário, onde ficou sabendo de surpresa sobre o intercâmbio. Para não receber informações, a mexicana ficou de olhos vendados e com fones de ouvidos durante toda a viagem. A sister também revelou que voltará ao La Casa de Los Famosos depois do fim do intercâmbio. A mexicana foi recepcionada com entusiasmo pelos brothers, que se arriscaram no 'portunhol' para se comunicarem com ela.