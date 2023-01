VÍDEO: Gabriel volta a fazer comentários preconceituosos sobre cabelo e corpo no BBB 23

Modelo insistiu em comparar o cabelo do atendente de farmácia com o carpete da grama; Gabriel também chamou o colega de ‘Garfield’ e ‘pantera gordosa’

Gabriel Fop, do BBB 23, revoltou a web mais uma vez na tarde desta terça-feira, 31, ao voltar a comparar o cabelo de Bruno com o carpete da casa O modelo ainda chamou o atendente de farmácia de 'Garfield' para dizer que ele está gordo, e de 'pantera gordosa'.

O que Gabriel falou para Bruno no BBB 23?

Gabriel voltou a fazer comentários sobre a aparência de Bruno na tarde desta terça-feira, 31. Enquanto os brothers relaxavam na piscina, o modelo comparou o cabelo do atendente de farmácia mais uma vez com o carpete. "O cabelo do Bruno é igual esse aqui ó", disse enquanto passava a mão na grama artificial.

Ontem, Gabriel foi acusado de racismo após dizer que o cabelo do brother era duro igual ao carpete da casa. "C*ralho, passa a mão no cabelo do Bruno. Duro", comenta. "É o gel, menino", responde Gaga. "Parece o carpete da grama ali", diz o administrador enquanto dá risadas.

Assista ao vídeo:

Gabriel passando a mão na grama e novamente comparando ao cabelo do Bruno #BBB23 🎥 Reprodução: Globoplay pic.twitter.com/aJJ8DREOIz — Dantas (@Dantinhas) January 31, 2023

O modelo também fez mais comentários em relação ao corpo de Bruno. Enquanto o alagoano tomava banho de piscina, Gabriel comparou o colega com o desenho Garfield. "E o Bruno que parece o Garfield de tão gordo?", disse.

Gabriel falando que o Bruno parece o Garfield de tão gordo! 🎥 Reprodução: Globoplay pic.twitter.com/TG1QcPPm4D — Dantas (@Dantinhas) January 31, 2023

Essa também não é a primeira vez que Gabriel fala sobre o corpo de Bruno. Na noite da última segunda-feira, 30, paulista chamou o alagoano de 'pantera gordosa' ao vê-lo se arrumando com um terno cor de rosa.

A GORDOFOBIA! Gabriel Fop chamando Bruno Gaga de "Penélope Gordosa". #BBB23. pic.twitter.com/wP8xVg0GPf — UpdateCharts (@updatecharts) January 31, 2023

Após a repercussão do vídeo do modelo comparando o cabelo de Bruno com o carpete no BBB 23, a equipe de Gabriel soltou uma nota em defesa do modelo na noite de segunda.

"Consideramos injusta e completamente distorcida a publicação do recorte do vídeo em que o Gabriel comenta sobre o cabelo do participante Bruno", diz a equipe. Os administradores afirmam que o paulista estava se referindo ao gel que o alagoano usa e não sobre o cabelo dele em si.

"Entendemos que uma fala dessas pode trazer conotação racista, algo que repudiamos, porém no caso em questão, a comparação com o carpete ocorre somente após a utilização do gel, deixando claro que o tema era consequência do gel, e não do cabelo do Bruno".

A equipe ainda não se pronunciou sobre os novos comentários feitos por Gabriel no BBB 23.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Tavares, Vulgo Fop 🐈‍⬛ (@vulgofop)

VOTAÇÃO: ENQUETE BBB 23: quem sai no 2º paredão; veja porcentagem