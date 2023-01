VÍDEO: Gabriel cria polêmica ao dizer que cabelo de Bruno é duro

Gabriel durante conversa com Bruno no BBB 23 - Foto: Reprodução/Globoplay

Na tarde desta segunda-feira, 30, um vídeo de Gabriel comparando o cabelo de Bruno 'Gaga' com o carpete do gramado do BBB 23 circulou na web. A fala do modelo também incomodou Larissa, que contou para Amanda o incômodo que sentiu ao ouvir as palavras do colega.

O que Gabriel falou para Bruno no BBB 23?

Em conversa com Amanda no quarto Deserto do BBB 23, Larissa contou que ouviu uma frase de Gabriel para Bruno 'Gaga' que a deixou incomodada.

Larissa: "O Gabriel falou um negócio pro 'Gaga' [Bruno] que eu fiquei...", disse sem terminar a frase. "Ele falou: 'Ah, seu cabelo é duro que nem os carpetes aí da rua".

Amanda: "Ah não, isso é pesado", comentou a médica.

Larissa: "Ele ficou sem graça sabe, mas eu nem falei nada. Peguei e saí", concluiu a personal trainer.

Confira a conversa das sisters:

aqui o video da lari contando, gabriel além de machista é preconceituoso pic.twitter.com/lU3682K9dR — kemiᶜᵈˡ (@itskthais) January 30, 2023

Os internautas rapidamente procuraram o momento em que Gabriel falou a frase preconceituosa para Bruno e encontraram o momento da conversa. O modelo se aproxima do atendente de farmácia e coloca a mão no cabelo do brother. "C*ralho, passa a mão no cabelo do Bruno. Duro", diz. "É o gel, menino", responde Gaga. "Parece o carpete da grama ali", diz o administrador enquanto dá risadas.

O vídeo rendeu ainda mais críticas a Gabriel, que vem desagradando parte do internautas ao longo da competição principalmente em relação ao seu affair com Bruna Griphao. Os dois romperam após Tadeu Schmidt dar uma bronca no competidor por ele dizer que a loira "já já ia tomar umas cotoveladas na boca".

Gabriel está no segundo paredão do BBB 23 com Domitila e Cezar Black. A eliminação será anunciada nesta terça, a partir das 22h25, horário de Brasília.

Assista ao momento da conversa entre Gabriel e Bruno:

O VIDEO DELE FALANDO pic.twitter.com/oc8CQJQOF0 — kemiᶜᵈˡ (@itskthais) January 30, 2023

Repercussão nas redes sociais

Após o vídeo da fala de Gabriel circular na internet, alguns internautas saíram em defesa do modelo alegando que ele se referia ao gel que o atendente de farmácia usa e não sobre o cabelo do brother em si. Outros espectadores criticaram o brother e pediram sua eliminação no programa de amanhã.

"VCS QUEREM QUEIMAR O CARA A TODO CUSTO! Ele tava falando do Gel que o Gaga passou no cabelo", escreveu uma espectadora. "Ele disse que ficou duro por conta de um gel que Bruno passou no cabelo", escreveu outra.

NÃO FOI NESSE SENTIDO, claramente o gabriel se referia ao fato do bruno ter usado muito gel no cabelo. #Bbb23 https://t.co/ktymHGxYzd — glaucy🐈‍⬛ (@glaucyoliveirar) January 30, 2023

Amam distorcer TUDO que o Gabriel fala! O Bruno tinha passado GEL no cabelo, e então foi por isso a fala — 𝓘𝓶 𝓚𝓪𝓶𝓮 🐈‍⬛•64,60% (@ImKameVHS) January 30, 2023

Esses vídeos curtos sem o contexto... até hj vcs caem nessa? Pior é o Dantas divulgando jsso. Na hora ele falou do gel do Bruno. Eu detesto o Gabriel, mas todo mundo sabe que esses vídeos curtos são para manipular. — Du, Dudu e Edu (@EduGobi) January 30, 2023

ALGUÉM aqui tá torcendo pro Gabriel Fop ficar no #BBB23?????? O cara não é jogador, ele é CHATO. Não é "um garoto", é homem adulto, precisa ter consequência pros seus atos. Ele não "errou uma vez", ele foi e continua sendo ABUSIVO. Foi racista. A narrativa dele precisa acabar! — Babi Dewet (@babidewet) January 30, 2023

Idaí que o Gabriel foi racista, comparando o cabelo do Bruno Gaga com carpete, Idaí Gabriel foi um escroto com a Bruna, sendo abusivo. Ele é só um menino tá aprendendo ainda. #ForaGabriel #BBB23 #BBBB23 pic.twitter.com/N8Pfy8JHy1 — Chris🐛🔑🔗🐎💎 (@Christophersiqu) January 30, 2023

gabriel flop fez um comentário racista dizendo que o cabelo do bruno gaga é mais duro que a grama do jardim — castiel domitiler (@casmineiro) January 30, 2023

NÃO EXISTE gel que deixe o cabelo duro hoje em dia. Nem se os patrocinadores do BBB fossem um LIXO. Gabriel é um racista do caralho #BBB23 — Monteiro (@savanahmonteiro) January 30, 2023

