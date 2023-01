VIP e Xepa BBB 23: entenda a 1ª divisão de comida na casa

A primeira divisão entre VIP e Xepa do BBB 23 foi formada pelas líderes Bruna Griphao e Larissa, que escolheram 8 brothers para fazer parte de seu grupo. Se de um lado tem privilégio, o outro grupo será escassez de comida. Entenda como funciona e quais as regras.

Quem está no 1º VIP e xepa do BBB 23?

Com a liderança, Bruna e Larissa receberam 8 pulseiras do VIP para distribuir entre os brothers; são eles: Fred, Ricardo, Guimê, Tina, Amanda, Cara de Sapato, Paula e Gabriel

Já a xepa é formada por Marília, Fred Nicácio, Marvvila, Cristian, Gustavo, Key Alves, Aline, Gabriel Santana, Cezar e Domitila Barros.

Os participantes do BBB 23 contemplados com a pulseira do VIP ganham uma quantidade maior de estalecas e têm direito a uma grande variedade de alimentos na hora de fazer o mercado. Além disso, o grupo tem acesso ao quarto do líder que neste ano tem bar e até pista de dança.

Já quem está na xepa ganha menos estalecas e só tem acesso a itens básicos no mercado, como arroz, feijão, ovo, miojo, biscoito e carnes de segunda (língua, moela e fígado).

Os brothers da xepa não podem usar itens da cozinha do VIP e vice-versa. A comida também não pode ser compartilhada e quem quebrar regras, é punido pela produção e perde estalecas. É fogo no parquinho.

Como vai ser a formação de paredão?

O primeiro paredão do BBB 23 será realizado no domingo e terá uma dinâmica bem trabalhosa. Nesta semana, os confinados votarão em dupla. Após definidas as duplas que estarão na berlinda da semana, o público irá votar em qual delas deve deixar o confinamento. No entanto, eles não estarão eliminados de cara.

Essa dupla escolhida pelo público irá para um quarto secreto nos estúdios da Globo. Por lá, ficará algum tempo, enquanto o público vota novamente. Nesta nova enquete, será definido quem entre os dois sai do jogo de vez e quem retorna ao confinamento.

Na casa ninguém saberá sobre a dinâmica, apenas o público. Por isso, o retorno de um dos participantes deve ser uma grande surpresa.

Cronograma da semana no BBB 22

Sexta (20): festa a partir das 22h25

Sábado (21) prova do anjo

Domingo (22): formação de paredão

Segunda (23): jogo da discórdia

Terça (24): eliminação