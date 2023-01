Quem ganhou a Prova do Líder BBB 23: dupla Bruna e Larissa vencem

Primeira prova do líder do BBB 23 - Foto: TV GLOBO

Os participantes do Big Brother Brasil disputaram a primeira liderança na noite desta quinta-feira, 19 de janeiro, e a dupla Bruna Griphao e Larissa foi quem ganhou a prova do líder BBB 23. O brother venceu a competição indicará uma dupla rival ao paredão no domingo. Elas também dividiram a casa entre VIP e xepa.

Como foi a Prova do Líder BBB 23

Bruna e Larissa foi a dupla que ganhou a Prova do Líder BBB 23 hoje, após uma disputa que exigiu equilíbrio dos brothers e foi patrocinada pela marca Seara. A dinâmica foi em dupla com participantes Marília e Fred Nicácio, Gustavo e Key Alves, Ricardo e Fred, Aline e Gabriel Santana, Larissa e Bruna Griphao, e Cezar e Domitila Barros.

As duplas Tina e MC Guimê e Marvvila e Cristian não participam da Prova.

A prova foi patrocinado pela Seara. Um grande sanduíche cenográfico fez parte da disputa, que tiveram que mostrar a leveza dos produtos do patrocinador.

A disputa foi feita em etapas e na rodada final os jogadores precisaram prender balões de gás em sanduíches para fazê-lo voar. Ganhava a dupla que fizesse o lanche que subisse.

Divisão entre VIP e xepa

A dupla Bruna e Larissa ganhou 8 pulseiras para convidar seus aliados para o VIP. A divisão foi feita da seguinte forma:

VIP: Fred, Ricardo, Guimê, Tina, Amanda, Cara de Sapato, Paula e Gabriel

Xepa: Marília, Fred Nicácio, Marvvila, Cristian, Gustavo, Key Alves, Aline, Gabriel Santana, Cezar e Domitila Barros.

Quem está no VIP ganha mil estalecas para fazer compras no mercado. O cardápio oferecido para o grupo é bastante diversificado e farto, com tudo que os brothers precisam para café da manhã, almoço, janta e até sobremesas. Além disso, os membros do VIP podem dormir no quarto do líder, caso sejam convidados por ele.

Já quem está na xepa ganha apenas 500 estalecas. O cardápio é bem limitado e com apenas o básico, como arroz, feijão, macarrão instantâneo e carnes de segunda. Os membros do grupo não podem entrar no quarto do líder.

Programação da 1ª semana do BBB 23

Sexta-feira

- Poder Curinga: Voto com Peso 2

Sábado

- Prova do Anjo

Domingo

- Formação de paredão entre duplas; Dupla Anjo imuniza uma pessoa; Dupla Líder indica uma pessoa; Duplas votam no confessionário: Contragolpe da dupla mais votada; Prova bate e volta com a dupla mais votada pela casa e a dupla contragolpeada;

- Votação: Qual dupla vai para o quarto secreto?

Terça-feira

- Dupla mais votada pelo público seguirá para o Quarto Secreto e nova votação será aberta. Um deles volta para o reality.

Quinta-feira

- Mais votado da dupla será é o 1º eliminado do BBB 23

