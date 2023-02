Votação Gshow BBB 23: como votar no 7º paredão do BBB 23?

Fred, Cara de Sapato e Cezar estão no sétimo paredão do BBB 23, formado neste domingo, 26. A votação Gshow já está aberta, e o público tem até a noite de terça para escolher quem deve deixar a casa mais vigiada do Brasil. Para participar, basta ter um cadastro gratuito.

Enquete BBB 23 quem deve sair

A votação BBB 23 do Gshow é a única enquete oficial do programa, então para eliminar um participante é necessário que seus votos sejam depositados lá. Qualquer outra enquete ou parcial não interfere no resultado do reality show. Além disso, o Gshow não mostra como anda a votação em tempo real, o programa só revela os números computados na berlinda - e a porcentagem de cada emparedado - depois que a votação é encerrada.

Como participar da votação no Gshow do BBB 23?

A votação no Gshow fica aberta entre a noite deste domingo até terça-feira, dia da eliminação. O apresentador Tadeu Schmidt encerra a contagem dos votos minutos antes de anunciar o nome de quem deixa o programa. Para participar, siga os passos:

Passo 1: acesse o portal do Gshow pelo link https://gshow.globo.com/realities/bbb/, disponível para smartphone e computador. Se preferir, baixe o aplicativo disponível para iOS ou Android;

Passo 2: clique na enquete 'quem você quer eliminar do BBB 23' na página inicial do site;

Passo 3: antes de prosseguir, o sistema pede para você faça login na sua conta Globo.com ou cadastre-se. Se você já tiver uma conta, basta inserir o e-mail e a senha cadastrados. Também é possível fazer login usados os dados do Facebook, Google ou Apple.

Se você não tiver uma conta Globo.com, é preciso se registrar no site. Insira seu nome completo, data de nascimento, cidade de residência, e-mail e crie uma senha. Também é preciso aceitar os termos de uso e política de privacidade.

Passo 4: feito isso, a página irá te redirecionar de volta para a votação Gshow. Clique no nome do brother que você deseja ver fora do BBB 23 e faça a validação de segurança.

Passo 5: para participar de novo, clique em 'votar novamente'.

Big Brother Brasil 2023

O BBB 23 começou em 16 de janeiro, com dez participantes do Camarote e doze da Pipoca, sendo que dois deles foram escolhidos pela casa de vidro.

Neste ano, o reality trouxe algumas novidades para o público. A principal foi o reajuste do prêmio, que começa em R$ 1,5 milhão mas cresce ao longo do programa - às terças, três brothers são sorteados para dar palpites sobre quem deve sair em cada paredão. Ao acertarem, um quantia é adicionada ao prêmio final.

Também há novidades no quarto do líder, que agora conta com uma central de controle. O rei ou rainha da semana consegue ver e ouvir trechos do que acontece na casa, acordar os brothers no horário que quiser, saber a quantidade de votos que levou e ver fotos da família.

O BBB 23 também fez uma semana turbo pouco tempo depois do programa completar um mês. O programa fez uma berlinda extra, duas provas do líder e dois Big Fones em um intervalo de quatro dias.

Até agora, o BBB 23 já eliminou seis brothers, além de uma desistência. Seguem no jogo: Aline Wirley (cantora); Bruna Griphao (atriz); Cara de Sapato (lutador de MMA) Fred (influenciador digital); Domitila Barros (modelo e ativista social); Fred Nicácio (médico e apresentador); Gabriel Santana (ator); Key Alves (jogadora de vôlei); Marvvila (cantora); Mc Guimê (cantor), Amanda (médica); Cezar (enfermeiro); Gustavo (fazendeiro); Larissa (personal trainer); Ricardo(biomédico); Sarah Aline (psicóloga).

Quem foi o 1º eliminado do BBB 23?

A primeira eliminada do BBB 23 foi Marília, com 52,70% dos votos. A maquiadora e sua dupla na primeira semana do programa, Fred Nicácio, foram escolhidos pelo público para ir ao Quarto Secreto, mas apenas um deles ganhou a chance de retornar ao jogo. Em um paredão acirrado, o médico levou a melhor.

Por enquanto, a única pessoa que saiu com rejeição foi Paula, somando 72,4% dos votos na quarta berlinda da temporada. As demais votações populares foram bastante acirradas.

Além das eliminações, um brother desistiu do BBB 23. Foi Bruno, que apertou o botão da desistência na quarta semana por sentir que não estava conseguindo ser ele mesmo dentro do jogo. O alagoano também afirmou estar com saudades da família.

Ranking de rejeição

1º lugar: Paula (4º paredão) - 72,4% na votação Gshow

2º lugar: Gustavo (6º paredão) - 71,78%

3º lugar: Tina (3º paredão) - 54,12%

4º lugar: Gabriel (2º paredão) - 53,3%

5º lugar: Marília (1º paredão) - 52,70%

6º lugar: Cristian (5º paredão) - 48,32%

Como assistir o BBB 23 ao vivo?

O BBB 23 vai ao ar diariamente na Globo, na faixa das 22h30, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. Aos domingos, o programa começa um pouco mais tarde, depois do Fantástico. A edição mostra os principais acontecimentos da convivência entre os brothers, além das provas e eliminações.

Também é possível acompanhar os brothers 24 horas por dia através do pay-per-view do Globoplay. Para isso, é necessário ser assinante de um dos planos pagos da plataforma - os valores começam em R$ 24,90 para pagamentos mensais.

Para assistir ou adquirir um dos planos, acesse o Globoplay em em seu navegador ou baixe o aplicativo em seu smartphone. O sistema também pede que você se cadastre na plataforma, inserindo dados como nome completo, data de nascimento, e-mail e cidade de residência. Também é necessário criar uma senha e inserir uma forma de pagamento.

Em seguida, retorne para a página inicial, clique na aba BBB e escolha qual câmera você quer assistir. Os assinantes podem optar por ver a área externa, cozinha, quartos, sala, piscina e confessionário.

