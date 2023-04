Bruna Griphao é acusada de racismo recreativo no BBB 23; entenda

Uma rima feita por Bruna Griphao na última segunda-feira, 3, está sendo apontada como criminosa pela equipe de Sarah Aline nas redes sociais.

A atriz fez uma música apontando um jogo confortável da psicóloga e citou o termo "banana", fazendo com que os administradores da paulista se pronunciassem nas redes.

Segundo o presidente da Associação Nacional de Advocacia Negra (ANAN), a situação pode ser enquadrada como racismo recreativo.

O que a Bruna do BBB 23 falou?

Larissa e Bruna faziam rimas no BBB 23 quando a atriz cantou: "aqui, se você tá confortável, come uma banana. Quando tá desconfortável, todo mundo espana". Os internautas apontam que a fala da atriz foi uma referência à Sarah Aline.

Assista ao trecho:

Essa menina já está fazendo hora extra. #BBB23 pic.twitter.com/R1niu829iL — Paola Debochada (@PaolaDeboche) April 4, 2023

A cena rapidamente repercutiu nas redes sociais, e a equipe da psicóloga emitiu um comunicado. "Estamos cientes e em posse de todas as imagens e vídeos do episódio envolvendo a participante Bruna Griphao. Segunda-feira (03), Bruna fez uma rima sobre o jogo confortável da Sarah e, nesse contexto, citou o termo "banana". Não é a primeira vez que a participante usa termos ou faz rimas que estigma ou estereotipa pessoas pretas", começa o comunicado.

A publicação afirma que tais associações não são incomuns e a depender do caso, podem se configurar como criminosas. "Por aqui, estamos analisando todo o episódio juntamente com a nossa equipe jurídica e medidas cabíveis serão tomadas. Agradecemos a preocupação e o carinho de todos", finaliza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sarah Aline (@saa_aline)

De acordo com o advogado e presidente da ANAN Estevão Silva, ouvido pelo Splash UOL nesta quinta (6), as falas de Bruna podem ser enquadradas como racismo recreativo. "Racismo recreativo ocorre quando alguém usa de termos em atos recreativos como piadas, gestos, desenhos e outras formas de recreação, contendo elementos racistas ou discriminatórios", explicou.

O racismo recreativo passou a ser crime em 13 de janeiro deste ano, após o presidente Lula sancionar a Lei 14.532 que pune a prática.

Não é a primeira vez que Bruna Griphao é acusada de ter falas preconceituosas dentro do reality. Em outro momento, a atriz fez uma rima com Marvvila, que usava um biquíni da cor azul. A atriz conversava com Ricardo e Fred na beira da piscina, que falavam sobre "urublues", como estavam chamando pontos azuis no céu.

Em seguida, a loira fez uma rima, apontada como racista na web. "Olha ela de biquíni azul. Ele vai passando, olha ali um urublue”, disse fazendo referência a urubus.

Relembre:

A Bruna criando uma rima onde chama a marvvila de urublue (💀) e a marvv logo dps percebendo q chamou ela de urubu e obviamente estando desconfortável #BBB23 pic.twitter.com/YjCIxzhr6U — sofia rt 🥬💅🏿🤴🏾🦁 (@so_skytano) April 6, 2023

Equipe de Bruna se pronuncia sobre acusação de racismo recreativo

Na tarde de hoje, a equipe de Bruna publicou uma nota assinada pelo advogado criminal Patrick Berriel e pelo advogado Cível Luis Gustavo Trotta sobre as acusações.

O comunicado diz que as frases pronunciadas pela atriz deixam claro que tratam-se de rimas "sem conotação racista e muito menos apontando a qualquer um dos jogadores do reality, distante de qualquer ofensa discriminatória."

O texto segue dizendo que "não há qualquer crime nas palavras ditas por Bruna Griphao, lembrando que todos aqueles que, através de suas redes sociais ou qualquer outro meio, imputarem à participante a odiosa conduta de prática de racismo, poderão responder criminalmente pelo crime de calúnia de acordo com o código penal e responder civilmente pela reparação dos danos causados à participante."

A equipe finalizou dizendo que está vigilando todas as postagens e mídias e todos que praticarem tais atitudes serão identificados e processados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Griphao (@brunagriphao)

VEJA TAMBÉM