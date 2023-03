Votalhada BBB 23 parcial: quem volta da 11º paredão hoje

Análise do Votalhada BBB 23 indica saída de Bruna no décimo primeiro paredão da temporada - Foto: Reprodução/Instagram/@alinewirley/@gbielsantana/@brunagriphao

Bruna Griphao, Gabriel Santana e Aline Wirley estão no 11º paredão. E agora, quem vai sair do Big Brother? O Votalhada, site especializado em votações de realities, já apresenta em suas parciais qual deve ser o resultado da disputa de hoje, terça-feira, 28.

Parcial da enquete Votalhada BBB 23

O Votalhada conta com duas enquetes próprias e também analisa as parciais de diversos sites. Vamos começar pelas enquetes que o portal tem em seu site e no Twitter e depois partir para a análise geral.

Site

Na votação do site do Votalhada (http://votalhada.blogspot.com/) sobre o décimo primeiro paredão do BBB 23, a enquete mostra Bruna como a provável eliminada da semana. A sister tem 59% da rejeição na consulta realizada na faixa das 12h00 desta terça (28).

Gabriel Santana é o segundo colocado, ele tem 35% dos mais de 13 mil votos computados até agora. Já Aline Wirley está indo bem na lanterna, somando apenas 6% dos votos para sair.

Twitter

Na enquete do Votalhada no Twitter, o cenário é mesmo. A única diferença é a quantidade de votos, que na rede social é maior do que no site. Por lá, Bruna tem 58,8% dos mais de 38 mil votos somados até agora.

Gabriel permanece na segunda posição, com 36,9% de chances sair. O percentual de Aline é ainda menor nesta votação, apenas 4,3%.

Análise do Votalhada em sites e redes sociais - 12h00

Sites

Bruna: 49,44%

Gabriel: 44,54%

Aline: 6,02%

Dezesseis portais foram consultados, um total de mais de 3 milhões e meio de votos.

Twitter

Bruna: 58,28%

Gabriel: 36,83%

Aline: 4,90%

Vinte e cinco perfis no Twitter foram consultados, totalizando mais de 700 mil votos.

Youtube

Bruna: 64,77%

Gabriel: 24,49%

Aline: 10,74%

Vinte e seis canais foram analisados, o que somou mais de 1 milhão de votos.

Telegram

Bruna: 67,00%

Gabriel: 23,96%

Aline: 9,04%

Oito grupos foram analisados, o que somou pouco mais de 47 mil votos.

VOTE - ENQUETE BBB 23: quem sai no 11º paredão hoje

Votação Gshow

A votação oficial do BBB 23 é no site do Gshow. Você pode votar por lá até o programa ao vivo desta terça-feira de eliminação, que vai começar às 22h30 e terminar às 23h55, de acordo com a programação oficial da Rede Globo.

O Gshow não exibe parciais e só revela seus números após o encerramento da enquete. Porém, é nesta enquete que você deve votar se quiser afetar o jogo, nenhuma outra é considerada pelo programa nos paredões.

A exigência do site é que você tenha uma conta gratuita por lá para conseguir votar. Quem não tem cadastro não consegue votar. A boa notícia é que o processo é gratuito e você pode votar quantas vezes!

Como votar no BBB 23 no Gshow

1 - Acesse o site e siga para a página do BBB 23 (https://gshow.globo.com/realities/bbb/) pela aba lateral esquerda. Clique na enquete e logo será aberta uma caixinha pedindo o seu login. Clique em "cadastre-se";

2 - Informe seu nome completo, data de nascimento, e-mail e senha que usará no site. Depois, é só confirmar os dados e finalizar o cadastro;

3 - Com o novo login em mãos, acesse o site logado desta vez e abra a enquete. Clique o no participante que deseja eliminar e finalize confirmando a decisão com a caixinha "sou humano" da verificação de robôs. Agora é só aguardar a mensagem de confirmar e apertar "votar novamente" se quiser repetir o processo.