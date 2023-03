Paredão no BBB 23: todos os paredões do BBB 23

Com um total de 22 participantes, o Big Brother Brasil costuma eliminar um brother por semana até a reta final do jogo, que se torna mais intensa. De janeiro para cá, o reality show já se despediu de diversos nomes no paredão. Relembre todos os paredões do BBB 23!

Como foi o 1º paredão do BBB 23 | paredões do BBB 23

O primeiro paredão do BBB 23 foi realizado em duas etapas. Primeiro, uma votação definiu quem entre as duplas emparedadas ia parar no quarto secreto. A briga foi entre Marília e Fred Nicácio contra Key Alves e Gustavo. O médico e a maquiadora foram os escolhidos do público.

Depois, já no quarto secreto, foi aberta uma segunda votação. Desta vez, o público tinha que decidir quem sairia do jogo. Em um duelo bastante acirrada, Marília foi eliminada com 52,7% dos votos.

2ª berlinda eliminou Gabriel

Gabriel, Domitila Barros e Cezar Black competiram na segunda berlinda da temporada. O enfermeiro foi a indicação do líder daquela semana, Cara de Sapato, e teve direito a um contragolpe que puxou Gabriel. Já Domitila foi uma das mais votadas pela casa.

Na noite de eliminação, Gabriel foi quem deixou o jogo. O modelo recebeu 53,3% dos votos e acabou perdendo a disputa. Domitila somou 46,09% e Cezar ficou na lanterna, com apenas 0,61%.

3º paredão tirou Tina

Tina saiu do jogo na terceira semana, em uma berlinda contra Gabriel Santana e Cezar Black. Ela caiu na disputa por causa da indicação do líder Gustavo. Gabriel acabou na disputa por causa do Big Fone e Cezar foi o mais votado pela casa.

Na noite de decisão de berlinda, a angolana recebeu 54,12% dos votos e foi eliminada. Cezar foi o segundo mais votado, com 43,21% e Gabriel ficou tranquilo no terceiro lugar, com apenas 2,67% dos votos.

4º paredão do BBB 23 teve recorde de rejeição | paredões do BBB 23

O quarto paredão do BBB 23 foi surpreendente por dois motivos: o primeiro é que ele foi o primeiro quadruplo da temporada e segundo porque acabou conquistando a maior rejeição da edição. Na briga estavam Paula, que foi alvo do super poder coringa de Key Alves, Bruno, que foi indicado por Gustavo pelo Big Fone, MC Guimê, que foi a indicação do líder da semana, Gustavo, e Amanda, que foi uma das mais votadas da casa.

Bruno era apontado como o provável eliminado nas parciais, mas na noite de decisão foi Paula quem deixou o jogo, e com uma alta porcentagem. A ex-sister é até então a líder de rejeição da temporada por ter somado 72,5% dos votos em sua eliminação. O segundo mais votado foi Bruno com 25,68% e depois vieram MC Guimê com 2,07% e Amanda com 1,75%.

5ª berlinda eliminou Cristian

O quinto paredão teve Cristian, Fred Desimpedidos e Ricardo Alface. O sulista foi enviado a berlinda pelos votos da casa, já Fred teve o azar de pegar a pior consequência da prova do líder daquela semana. Ricardo Alface foi a indicação do líder Cezar.

Na noite de paredão, Cristian saiu do jogo com 48,32% dos votos, a menor rejeição até então na temporada. Ele perdeu para os 40,39% de Alface e 11,29% de Fred.

6ª eliminação foi na semana turbo

A semana turbo foi instaurada após o resultado do quinto paredão e logo que o reality show ganhou uma nova liderança, já foi realizada uma formação de paredão relâmpago. A líder Sarah Aline indicou Cara de Sapato, mas o lutador se livrou ao ser salvo pelo poder supremo de MC Guimê, que colocou Gustavo no lugar do brother. Quem também foi para esta berlinda foi Fred Nicácio, em um contragolpe de Sapato e Domitila foi a mais votada da casa.

Depois, Gustavo acabou eliminado com 71,78% dos votos e também conquistou um lugar no topo do ranking de rejeição da temporada. Nicácio foi o segundo mais votado, com 24,37%, e Domitila ficou com apenas 3,85%.

7ª berlinda tirou Fred Nicácio

Após a eliminação de Gustavo na semana turbo, mais uma prova do líder foi realizada e em seguida mais uma formação de paredão. Desta vez, os emparedados foram Fred Nicácio, que foi enviado pela líder Bruna Griphao, Cara de Sapato, que foi indicação de Sarah Aline ao atender o Big Fone, e Cezar Black, o indicado da casa.

Fred Nicácio então foi eliminado com 62,94% dos votos, perdendo para seu adversário Sapato, que somou 36,23%, e o enfermeiro, que teve apenas 0,83%. Ele foi o primeiro camarote a deixar o jogo, mas foi escolhido para voltar na repescagem da temporada.

8º paredão eliminou Key Alves | paredões do BBB 23

Pouco depois, no paredão seguinte, Key Alves foi quem deixou o jogo. A sister estava na berlinda por culpa de MC Guimê, que atendeu o Big Fone daquela semana. O indicado do líder neste paredão foi Sarah Aline, que foi alvo de Fred Desimpedidos, e pela casa foi ao paredão Domitila Barros.

A briga por permanência foi entre Sarah e Key, a jogadora de vôlei foi eliminada com 56,76% e a psicóloga somou 41,92%. Já Domitila nem passou perto da porta do reality show e conquistou apenas 1,32% dos votos para sair.

Alguns dias depois, foi anunciado que Key foi selecionada para o intercâmbio com o La Casa de Los Famoso, reality show estrangeiro que mandou a mexicana Dania Mendez para o Brasil.

9ª eliminada foi Larissa

Na nona berlinda da temporada, o paredão quadruplo mais uma vez. Nesta disputa, competiram Cezar Black, que foi indicado pelo líder MC Guimê, Domitila Barros, que já estava na berlinda por causa do quarto branco, Larissa, que foi a mais votada, e Ricardo Alface, alvo do contragolpe da professora de educação física.

Na noite de eliminação, a sulista somou 66,75% e deixou o jogo. As demais porcentagens foram bem distantes dos números da sister, Alface ficou com 29,22%, Domitila teve 3,27% da rejeição e Cezar ficou com apenas 0,76% dos votos para sair. Pouco depois, ela retornou ao BBB 23 na repescagem.

10º eliminado foi Fred | paredões do BBB 23

Fred foi eliminado no décimo paredão da temporada, que também contou com Domitila Barros e Gabriel Santana. O jornalista caiu na berlinda por causa dos votos da casa. Gabriel também foi um dos mais votados da semana. Já Domitila Barros foi indicação da líder Bruna Griphao.

Em uma disputa acirrada, o youtuber recebeu 50,23% dos votos, enquanto Domitila ficou com 48,69%. Já Gabriel nem passou perto da eliminação e teve apenas 1,08% dos votos. Fred ganhou a chance de participar da repescagem, mas preferiu desistir e retornar para casa sem participar da dinâmica.

11º paredão marcou primeira ida à berlinda de duas participantes

A décima primeira berlinda foi formada com duas estreantes na disputa por permanência: Bruna Griphao e Aline Wirley. A cantora já havia sido votada, mas nunca teve o azar de ir para a disputa de fato. Já Bruna, nem votos tinha conquistado no reality show ainda. No entanto, desta vez as duas não escaparam. A atriz foi alvo da líder Sarah Aline e Wirley foi contragolpeada por Gabriel Santana.

Amanda foi a mais votada da casa nesta semana, mas se livrou com a prova bate e volta. A médica pôde indicar alguém entre os menos votados da casa por conta de seu poder coringa e por isso resolveu enviar Gabriel.