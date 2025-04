Parcial BBB 25 mostra quem vai ficar em 2º lugar na final

Falta pouco para o BBB 25 ter seu campeão, mas o que também queremos saber é quem vai levar para a casa o prêmio do segundo lugar? Consultamos a parcial da enquete UOL para descobrir como está o favoritismo do público nesta final entre Renata, Guilherme e João.

UOL – Quem vai ficar em segundo lugar no BBB 25?

A votação da parcial BBB 25 do UOL mostra que Renata vai ganhar. Desde que a enquete foi aberta ao público, a cearense ocupa o favoritismo. Enquanto Vitória estava na casa, as duas dividiam a preferência do público, mas após a eliminação parece não restar dúvidas de quem será a campeã.

Guilherme pode ser o vice-campeão da temporada de acordo com os 27,49%. João Pedro está um pouco distante, somando 11,97% da preferência.

Embora a porcentagem tenha se alterado durante a votação, o pódio permanece o mesmo.

Quais foram os vice-campeões do BBB

Descobriremos em breve quem leva a coroa de campeã nesta temporada e quem ficará no segundo lugar da edição. Relembre quem já conquistou a posição de vice-campeão ao longo dos anos:

Big Brother Brasil 1: Vanessa Pascale (vice-campeã) – campeão: Bambam

Big Brother Brasil 2: Manuela Saadeh (vice-campeã) – campeão: Rodrigo Leonel, o Cowboy

Big Brother Brasil 3: Elane Silva (vice-campeã) – campeão: Dhomini Ferreira

Big Brother Brasil 4: Thiago Lira (vice-campeão) – campeã: Cida dos Santos

Big Brother Brasil 5: Grazielli Massafera (vice-campeã) – campeão: Jean Wyllys

Big Brother Brasil 6: Mariana Felício (vice-campeã) – campeã: Mara Viana

Big Brother Brasil 7: Carollini Honório (vice-campeã) – campeão: Diego Gasques, o Alemão

Big Brother Brasil 8: Gyselle Soares (vice-campeã) – campeão: Rafinha Ribeiro

Big Brother Brasil 9: Priscila Pires (vice-campeã) – campeão: Max Porto

Big Brother Brasil 10: Fernanda Cardoso (vice-campeã) – campeão: Marcelo Dourado

Big Brother Brasil 11: Wesley Schunk (vice-campeão) – campeã: Maria Melillo

Big Brother Brasil 12: Fabiana Teixeira (vice-campeã) – campeão: Fael Cordeiro

Big Brother Brasil 13: Nasser Rodrigues (vice-campeão) – campeã: Fernanda Keulla

Big Brother Brasil 14: Angela Munhoz (vice-campeã) – campeã: Vanessa Mesquita

Big Brother Brasil 15: Amanda Djehdian (vice-campeã) – campeão: Cézar Lima

Big Brother Brasil 16: Maria Claudia Macedo, a Cacau (vice-campeã) – campeão: Munik Nunes

Big Brother Brasil 17: Vivian Amorim (vice-campeã) – campeã: Emilly Araújo

Big Brother Brasil 18: Kaysar Dadour (vice-campeão) – campeã: Gleici Damasceno

Big Brother Brasil 19: Alan Possamai (vice-campeão) – campeã: Paula von Sperling

Big Brother Brasil 20: Rafa Kalimann (vice-campeã) – campeã: Thelma Assis

Big Brother Brasil 21: Camilla de Lucas (vice-campeã) – campeã: Juliette

Big Brother Brasil 22: Paulo André Camilo, o PA (vice-campeão) – campeão: Arthur Aguiar

Big Brother Brasil 23: Aline (vice-campeã) – campeã: Amanda

Big Brother Brasil 24: Isabelle (vice-campeã) – campeão: Davi

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe o BBB 25 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.