Quem ganhou o BBB 25: veja 2º e 3º lugar

Vamos conhecer quem ganhou o BBB 25 nesta terça-feira, 22 de abril, na grande final do reality show da Globo. A bailarina Renata disputa a decisão com Guilherme e João Pedro. O campeão ou campeã vai levar um prêmio de R$ 2,7 milhões.

Ganhador – Quem ganhou o BBB 25

A confirmação de quem ganhou o BBB 25 hoje deve acontecer no final do programa, ao vivo, diretamente do gramado da casa.

A enquete UOL indica a vitória de Renata com 50,84%. Guilherme deve ficar em segundo lugar, já que na votação extraoficial ele recebeu xx% dos votos, enquanto João ganhou xx% dos votos.

A festa da final será embalada por Gabi Martins (BBB 20), Flay (BBB 20), Juliette (BBB 21), Pocah (BBB 21), Rodolffo (BBB 21) e sua dupla Israel, Fiuk (BBB 21), Projota (BBB 21), Naiara Azevedo (BBB 22), Maria Bomani (BBB 22), Aline Wirley (BBB 23), Marvvila (BBB 23) e Wanessa Camargo (BBB 24).

Porcentagens dos vencedores Big Brother Brasil

Bambam (BBB 1): 68%

Rodrigo Cowboy (BBB 2): 65%

Dhomini (BBB 3): 51%

Cida (BBB 4): 69%

Jean Wyllys (BBB 5): 55%

Mara (BBB 6): 47%

Diego ‘Alemão’ (BBB 7): 91%

Rafinha (BBB 8) – 50,1%

Max Porto (BBB 9): 34,85%

Marcelo Dourado (BBB 10): 60%

Maria (BBB 11): 43%

Fael (BBB 12) – 92%

Fernanda Keulla (BBB 13): 62,79%

Vanessa Mesquita (BBB 14): 53%

Cezar (BBB 15) – 65%

Munik Nunes (BBB 16) – 61,59%

Emily Araújo (BBB 17) – 58%

Gleici Damasceno (BBB 18) – 57%

Paula Von Sperling (BBB 19): 61%

Thelma Assis (BBB 20): 44%

Juliette (BBB 21): 90,15%

Arthur Aguiar (BBB 22): 68,96%

Amanda (BBB 23): 68,9%

Davi (BBB 24): 60,52%

