Como está a votação do BBB 25 final: últimas horas

Renata é a provável campeã da temporada, como mostra a porcentagem da votação do BBB 25 hoje, nas principais enquetes desta terça-feira (22), dia da grande final do reality show comandado por Tadeu Schimdt. O resultado definitivo será divulgado hoje a noite, após o encerramento da votação do Gshow.

Como está a porcentagem da votação do BBB 25 hoje

Dia da grande final e Renata segue liderando a votação do BBB 25 hoje.

Por volta das 10 horas, a enquete reunia mais de 600 mil votos e colocava a cearense como a campeã do reality com 60,68% da preferência do público. Guilherme já havia recebido 27,27% dos votos e João 12,04% das intenções.

No DCI, o cenário é igual: Renata em primeiro, Gui vem em segundo e João em último. As porcentagens dos brothers são 59,2%, 36,9% e 3,9%, respectivamente.

De acordo com o Votalhada, Guilherme deve vencer o Big Brother Brasil 2025 com 53% dos votos.

Final do BBB 25

A final acontece nesa terça-feira, dia 22 de abril, após a novela Vale Tudo. De acordo com a programação oficial da Rede Globo, o reencontro será exibido a partir das 22h30 e ficará até as 00h05 no ar.

A decisão após 100 dias da temporada vai reunir participantes da edição e dois familiares de cada um dos finalistas. Também estão programadas apresentações musicais ex-BBBs de outras edições. Não haverá plateia.

No dia 23, quarta-feira, o Multishow exibe Big Show O Reencontro com todos os jogadores. A atração será comandada por Ed Gama e Ana Clara a partir das 22h30.

