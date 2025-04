Quem ficou em segundo lugar no BBB 25: vice leva R$ 150 mil

Quem ficou em segundo lugar no BBB 25: vice leva R$ 150 mil

Guilherme ficou em segundo lugar no BBB 25 e levou para casa o prêmio de R$ 150 mil. O brother recebeu 43,38% da preferência do público e chegou perto de Renata, campeã com 51,90% dos votos. João Pedro teve 4,72%.

Segundo lugar no BBB 25 é de quem?

A grande final do BBB 25 movimenta a noite de terça-feira (22), e o segundo lugar deve ficar com Guilherme ou João Pedro. Renata é apontada pela web como a campeã. O resultado oficial será anunciado por Tadeu Schmidt ao vivo, após a votação intensa.

Embora não leve o prêmio principal, o vice-campeão sairá com o prêmio de R$ 150 mil. Aquele que terminar a edição com o terceiro lugar vai embolar R$ 50 mil.

A campeã do BBB 25 vai conquistar o prêmio de R$ 2,7 milhões — o maior da história do reality até agora.

Finalistas de todas as edições do Big Brother Brasil

BBB 1: 1º lugar Kleber Bambam | 2º lugar Vanessa Pascale | 3º lugar André Gabeh

BBB 2: 1º lugar Rodrigo Leonel | 2º lugar Manuela Saadeh | 3º lugar —

BBB 3: 1º lugar Dhomini Ferreira | 2º lugar Elane Silva | 3º lugar Samantha Pereira

BBB 4: 1º lugar Cida dos Santos | 2º lugar Thiago Lira | 3º lugar —

BBB 5: 1º lugar Jean Wyllys | 2º lugar Grazi Massafera | 3º lugar Sammy Ueda

BBB 6: 1º lugar Mara Viana | 2º lugar Mariana Felício | 3º lugar Rafael Valente

BBB 7: 1º lugar Diego Alemão | 2º lugar Carollini Honório | 3º lugar —

BBB 8: 1º lugar Rafinha Ribeiro | 2º lugar Gyselle Soares | 3º lugar —

BBB 9: 1º lugar Max Porto | 2º lugar Priscila Pires | 3º lugar Francine Piaia

BBB 10: 1º lugar Marcelo Dourado | 2º lugar Fernanda Cardoso | 3º lugar Cadu Parga

BBB 11: 1º lugar Maria Melillo | 2º lugar Wesley Schunk | 3º lugar Daniel Rolim

BBB 12: 1º lugar Fael Cordeiro | 2º lugar Fabiana Teixeira | 3º lugar —

BBB 13: 1º lugar Fernanda Keulla | 2º lugar Nasser Rodrigues | 3º lugar Andressa Ganacin

BBB 14: 1º lugar Vanessa Mesquita | 2º lugar Angela Munhoz | 3º lugar Clara Aguilar

BBB 15: 1º lugar Cézar Lima | 2º lugar Amanda Djehdian | 3º lugar —

BBB 16: 1º lugar Munik Nunes | 2º lugar Maria Claudia | 3º lugar —

BBB 17: 1º lugar Emilly Araújo | 2º lugar Vivian Amorim | 3º lugar Ieda Wobeto

BBB 18: 1º lugar Gleici Damasceno | 2º lugar Kaysar Dadour | 3º lugar Ana Clara & Ayrton

BBB 19: 1º lugar Paula Sperling | 2º lugar Alan Possamai | 3º lugar —

BBB 20: 1º lugar Thelma Assis | 2º lugar Rafa Kalimann | 3º lugar Manu Gavassi

BBB 21: 1º lugar Juliette Freire | 2º lugar Camilla de Lucas | 3º lugar Fiuk

BBB 22: 1º lugar Arthur Aguiar | 2º lugar Paulo André | 3º lugar Douglas Silva

BBB 23: 1º lugar Amanda Meirelles | 2º lugar Aline Wirley | 3º lugar Bruna Griphao

BBB 24: 1º lugar Davi Brito | 2º lugar Matteus Amaral | 3º lugar Isabelle Nogueira

