BBB21: veja a reação da web ao primeiro paredão do reality

Após uma primeira semana de BBB21 agitada e cheia de emoções, os brothers tiveram a formação do primeiro paredão neste domingo (31). Sarah, Kerline e Rodolffo estão na berlinda da semana, e os internautas tiveram as melhores reações com tudo que aconteceu na casa mais vigiada do Brasil. Confira!

Web inveja a sorte de Arcrebiano – BBB21

Antes da formação do paredão, os brothers receberam três ligações do Big Fone, e Arcrebiano foi indicado por João Luiz, no entanto, na segunda ligação, ele conseguiu se salvar da berlinda. Mas não parou por aí, o brother também foi o mais votado da casa com 8 votos. Para completar, ele foi para a prova bate e volta, e adivinha? escapou do paredão logo na primeira jogada.

⚡ Bate e Volta #BBB21:

Arcrebiano vence a prova e se livra do Paredão#RedeBBB pic.twitter.com/v5gzCXKSaE — Big Brother Brasil (@bbb) February 1, 2021

-Atendeu o bigfone e se salvou do paredão

-Atendeu novamente o bigfone e salvou o Rodolfo

-Mais votado da casa

-Ganhou a prova bate volta de primeira

-Fugiu do paredão 2x Simplesmente Arcrebiano, Bil. #BBB21 pic.twitter.com/ADIKt7g1MW — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) February 1, 2021

Fiuk vota em Carla Diaz e internet aponta traição

Os internautas ficaram indignados com o fato de Fiuk ter votado em Carla Diaz para o paredão. Para a web o ator foi falso, já que estava próximo da atriz no jogo. Quem também ficou sem entender foi a irmã do ator, Cleo. “Eu não acredito que o Felipe votou na Carlinha, entendi nada”, disse ela nos Stories do Instagram.

Meu deus fiuk nem sua irmã te entendeu imagina o Brasil . #BBB21 pic.twitter.com/GkgMVeqq2G — Dicas da Talita 🦋🍑 (@Talitaluana10) February 1, 2021

Quero que essa seja a reação da Carla quando descobrir que o fiuk votou nela:

pic.twitter.com/KRr5bhssXw — bruno (@Twolfmaniaco) February 1, 2021

Também não teve como a web não reparar no novo visual de Fiuk. O cantor adotou um visual no mínimo peculiar para o ao vivo, e logo surgiram memes comparando o filho de Fábio Jr com Michael Jackson.

Aquele ali deitado é o Fiuk ou Michael Jackson? #bbb21 pic.twitter.com/Rpi7432N0a — Otariano BBB21 (@otariano) February 1, 2021

Tiago Leifert elogia Projota

Enquanto acontecia a votação, na vez de Projota no confessionário, Tiago Leifert fez uma pausa para agradecer o cantor por ter ajudado e aconselhado Lucas Penteado em um momento do programa.

O rapper se emocionou com o comentário de Leifert, e a web ficou dividida entre opiniões. Teve quem gostou de ver Projota ser elogiado, mas alguns acusaram o apresentador de interferir no jogo.

aiai esse toque do tiago pro projota #BBB221 pic.twitter.com/bJoA3Jnz6K — 𝑱ú𝒍𝒊𝒂 🧚🏼‍♀️ (@juliagomeesf) February 1, 2021

Cara achei bem feio o Tiago falar com o Projota hein, isso deveria ser proibido — Josyka 🙆🏾‍♀️ (@JosyRamos) February 1, 2021

Quem está no 1º paredão do BBB21?

Primeiramente, Tiago Leifert pediu para que Rodolffo, como Anjo da semana, entregasse o colar de imunidade, e sua escolha foi Caio. Na sequência, o líder da semana, Nego Di teve o poder de escolher um dos brothers para o paredão do BBB21 e colocou Kerline.

O grupo de imunizados escolheu indicar Rodolffo para a berlinda. Para completar, a casa votou, e com 8 votos, Arcrebiano foi o mais indicado. Mas a prova Bate Volta mudou o jogo, e o professor de crossfit escapou mais uma vez de se juntar aos demais no paredão ao ganhar logo na primeira jogada.

Sendo assim, o público deve escolher entre Sarah, indicada do Big Fone, Kerline e Rodolffo foram parar na primeira berlinda do BBB 21.