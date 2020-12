10 regras e leis que apenas a família real pode quebrar

Embora haja uma extensa lista de regras e regulamentos que os membros da monarquia britânica devem seguir, a realeza também tem permissão para quebrar uma série de regras e leis que levariam os cidadãos comuns à mansão. Aqui estão dez regras e leis que a família real britânica pode violar.

A Rainha não pode ser presa

A rainha goza de imunidade soberana, o que significa que ela não pode ser processada em uma investigação civil ou criminal. Em essência, a Rainha poderia entrar em uma onda de crimes e não haveria muito que alguém pudesse fazer a respeito.

No entanto, de acordo com o site oficial da família real , “embora os procedimentos civis e criminais não possam ser movidos contra o Soberano como uma pessoa sob a lei do Reino Unido, a Rainha tem o cuidado de garantir que todas as suas atividades em sua capacidade pessoal sejam realizadas em estrita conformidade com a lei.”

A família real não tem que obedecer aos limites de velocidade legais

Quando a rainha, o primeiro-ministro e outros membros da família real são conduzidos por policiais a serviço da realeza oficial, eles podem dirigir o mais rápido ou devagar que quiserem.

De acordo com o The Sun , a Lei de Regulamentação do Tráfego Rodoviário dá permissão para a polícia, bombeiros, ambulâncias e outros veículos da agência de fiscalização quebrar os limites de velocidade. Uma vez que os membros da realeza são sempre conduzidos por escoltas policiais enquanto cumprem os deveres reais, seus veículos estão, portanto, isentos de seguir os regulamentos de velocidade.

A rainha não precisa usar passaporte para viajar

Todo passaporte no Reino Unido é emitido com o nome da Rainha. Como consequência, a Rainha não precisa de seu próprio passaporte para viajar .

No entanto, todos os outros membros da família real, incluindo o Duque de Edimburgo e o Príncipe de Gales, possuem seus próprios passaportes.

Sua Majestade também não precisa ter carteira de motorista

Mesmo se a Rainha fosse parada por excesso de velocidade, ela não teria uma carteira de motorista para mostrar.

Aos 18 anos, a Rainha Elizabeth II treinou como motorista e mecânica para o Serviço Territorial Auxiliar Feminino durante a Segunda Guerra Mundial.

Desde então, a Rainha nunca mais foi obrigada a fazer um teste de direção. Ela também pode dirigir sem placa.

A realeza não precisa usar seus sobrenomes legais

Os membros da realeza não são obrigados a usar seus sobrenomes legais, embora tecnicamente tenham um.

Antes de 1917, os membros da Família Real Britânica não tinham sobrenome , mas agora, os descendentes da linhagem masculina da Rainha Elizabeth e do Príncipe Philip têm o sobrenome Mountbatten-Windsor.

A Rainha tem a custódia legal automática de todos os seus descendentes e netos

Os fãs da família real podem ficar chocados ao perceber que a rainha tem a custódia legal de seus netos , incluindo os três filhos do príncipe William e Kate Middleton, o príncipe George, o príncipe Charlotte e o príncipe Louis.

Essa regra de 300 anos pode parecer estranha e, embora seja improvável que a Rainha algum dia tire seus netos de seus pais reais, a lei ainda está tecnicamente em vigor.

Os membros da família real estão isentos do pagamento de impostos

Embora a Rainha não seja legalmente obrigada a pagar impostos, ela faz pagamentos voluntários sobre rendimentos, bens e ganhos não usados ​​para fins oficiais, de acordo com um artigo anterior do Business Insider .

Outras partes da renda da família real, como a renda do Príncipe de Gales do Ducado da Cornualha , também estão isentas de impostos, no entanto, novamente, ele “paga voluntariamente imposto de renda sobre todas as receitas da propriedade”, de acordo com seu site .

A realeza também pode faltar ao serviço do júri

Uma vantagem real é que os membros da família da Rainha não precisam participar do júri. Em casos normais no Reino Unido, a evasão ao serviço do júri resulta em uma multa de até £ 1.000 .

No entanto, para a rainha e membros de sua família imediata , o dever de júri não é obrigatório.

A Rainha Elizabeth pode comemora 2 aniversários

De acordo com o site oficial da família real, a rainha comemora dois aniversários a cada ano: seu aniversário real em 21 de abril e sua celebração oficial de aniversário voltada para o público no segundo sábado de junho.

A razão para isso é bastante simples. Ao longo das gerações, governantes soberanos muitas vezes realizavam suas celebrações públicas de aniversário em dias diferentes do aniversário real, especialmente quando suas datas reais de nascimento caem no outono ou inverno, a fim de aumentar a probabilidade de bom tempo para o desfile anual Trooping the Color .

A monarquia também está isenta da Lei de Liberdade de Informação

“A Casa Real não é uma autoridade pública na acepção das Leis da FOI e, portanto, está isenta de suas disposições”, de acordo com o site da família real.

Essa regra permite que a família real exerça mais privacidade sobre suas obrigações e finanças do dia-a-dia.

Por exemplo, o público do Reino Unido é impedido de acessar informações detalhadas sobre como a família real gasta os fundos públicos e até que ponto a família real tentou influenciar as políticas governamentais.