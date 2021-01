20 casais famosos que você não lembra que já existiram

São vários os casais famosos que já se relacionaram, mas que acabaram seguindo caminhos diferentes. Alguns apenas namoraram, já tiveram outros que até foram casados por anos, mas nem todo mundo se lembra. Por isso, confira a seguir quais os romances que já movimentaram a mídia e que você não lembrava que já existiu.

Veja quais são os casais famosos:

1- Sandy e Paulinho Vilhena

Quando Sandy tinha apenas 17 anos e Paulinho 21, eles chegaram a namorar por 8 meses. Apesar das especulações, a cantora não quis revelar o motivo do término entre eles. Eles se conheceram em 1999.

2 – Britney Spears e Justin Timberlake

Os jovens de atualmente podem não se lembrar, mas esse casal do pop já aconteceu nos anos 2000. Após quatro anos, eles terminaram sob rumores de traição de Spears, mas ela negou e disse que os dois apenas tinham planos diferentes.

3 – Luana Piovani e Rodrigo Santoro

O namoro entre Luana Piovani e Rodrigo Santoro começou em 1997 e os dois permaneceram juntos por três anos. Porém, tudo foi por água abaixo quando a atriz foi flagrada traindo Santoro no carnaval. Na época, a notícia foi um escândalo e estampou as revistas com Piovani beijando outro homem.

4 -Pedro Bial e Fernanda Torres

Quando os dois se relacionaram, Fernanda tinha apenas 17 anos. Inclusive, o casal morou junto por três anos, mas o relacionamento acabou por causa dos planos diferentes que cada um tinha. Tanto é que são amigos ainda hoje.

5- Taís Araújo e Netinho de Paula

A atriz e o ex-vocalista do Negritude Jr, namoraram nos anos 90. De acordo com Netinho, o relacionamento acabou por causa dos planos distintos dos dois. Mas o relacionamento foi duradouro, já que eles ficaram juntos por 4 anos.

6 – Eliana e Roberto Justus – casais famosos

Para quem não se lembra, Roberto Justus já namorou por mais de um ano com a apresentadora Eliana. Mais do que isso, os famosos até noivaram, porém, perto de se casar, eles desistiram e tomaram rumos diferentes. Antes disso, Roberto já havia sido casado com Adriane Galisteu, como você verá ao longo da lista.

7 – Paris Hilton e Jared Leto

Parece improvável, mas não é. Em 2008, a socialite foi flagrada aos beijos com Jared Leto durante a Sundance Festival.

8 – Angélica e César Filho

Antes de se casar com Luciano Huck, Angélica já namorou com o jornalista César Filho, quando a apresentadora tinha apenas 15 anos. Apesar de novos, eles ficaram juntos bastante tempo, ao todo foram sete anos de relacionamento. Mas depois de noivarem, os famosos decidiram romper.

9 -Luciano Huck e Eliana – casais famosos

No final dos anos 90 Luciano e Eliana já foram apaixonados. Eles chegaram a namorar por dois anos. Depois de terminar com a apresentadora infantil,ele se relacionou com ninguém menos que Ivete Sangalo.

10 – Paolla Oliveira e Maurício Mattar

A história de amor entre os atores durou pouco mais de um ano, em 2008, de forma amigável. Quando se conheceram, eles estavam nos bastidores da novela ‘O Profeta’. Assim como os dois, muitos casais famosos já se conheceram em gravações.

11 – Brad Pitt e Gwyneth Paltrow – casais famosos

O casal fez sucesso quando começou a namorar em 1994. No entanto, o relacionamento chegou ao fim depois de três anos. Após o término ele viveu um romance com a atriz Jennifer Aniston.

12- Manu Gavassi e Fiuk

Destaque do BBB 20, Manu já se relacionou com Fiuk. Curiosamente, os famosos foram flagrados diversas vezes juntos, mas não quiseram assumir publicamente o namoro. Antes do romance, a atriz tinha namorado com Chay Suede.

13 – Adriane Galisteu e Roberto Justus – casais famosos

O apresentador já teve vários relacionamentos e se casou por cinco vezes. Nos anos 90, ele foi casado com Adriane Galisteu. “É uma querida, mas ali não teve liga, por isso que durou só dois anos”, disse ele, que já se relacionou com mais celebridades, fomrnaod casais famosos.

14 – Wanessa Camargo e Dado Dolabella

Parece improvável, mas Dado e Wanessa já namoraram. A paixão aconteceu no início da carreira da filha de Zezé di Camargo. Inclusive, o ator participou de um clipe da artista.

15 – Andressa Suita e Theo Becker – casais famosos

Bem antes de Gusttavo Lima, a modelo Andressa Suita namorou por dois anos e meio com Theo Becker. O relacionamento dos famosos chegou ao fim em 2009 e seis anos depois, a loira se casou com o sertanejo. Já em 2020, Suita ficou solteira.

16 – Supla e Bárbara Paz

A atriz e o cantor viveram um romance de reality nos anos 2000. Durante a famosa icônica Casa dos Artistas, eles viveram um romance que marcou a temporada do primeiro reality da televisão brasileira, no SBT. Na época, Bárbara ganhou e levou R$ 300 mil para casa.

17 – Bruno Gagliasso e Danielle Winits – casais famosos

O namoro dos dois quase virou casamento. Após se conhecerem, eles começaram a se relacionar em 2003, mas o término não demorou muito tempo para chegar. Ambos já formaram casais famosos com outras celebridades.

18- Thaís Fersoza e Joaquim Lopes

Batendo um recorde de casamento mais curto, Thaís e Joaquim ficaram casados por apenas uma semana. Em 2009, o relacionamento de cinco anos chegou ao fim. Após a lua de mel, o ator quis a separação. Depois do término tiveram boatos de que o artista havia traído a atual de Michel Teló.

19- Alinne Moraes e Cauã Reymond – casais famosos

Antes de Grazi Massafera e a atual esposa, Mariana Goldfarb, Cauã Reymond se relacionou por três anos com Alinne. A atual esposa de Mauro Lima e o ator chegaram a morar juntos. Todos esses casais famosos chamaram atenção.

20 – Gabi Martins e Henrique (dupla com Juliano)

A famosa ex-BBB e cantora, contou no canal de Matheus Mazzafera que já se relacionou com o cantor sertanejo. Embora o apresentador do Youtube tenha insistido, ela não revelou o motivo do fim do namoro.

E aí, quais desses casais famosos você já conhecia?