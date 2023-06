Patrícia Poeta é esposa de quem? Jornalista foi casada com chefão da Globo

A jornalista Patrícia Poeta atualmente está solteira. Havia rumores de que a apresentadora do "Encontro" estaria namorando Marcelo Frisoni, ex-marido de Ana Maria Braga, o que foi desmentido pela assessoria da famosa. Reservada, a gaúcha não costuma expor sua vida pessoal.

Quem é o marido de Patrícia Poeta atualmente?

Patrícia Poeta não está casada no momento. A apresentadora se separou do diretor Amauri Soares em 2017, com quem manteve um relacionamento por 16 anos. Os dois são pais de Felipe, hoje com 20 anos de idade.

Um ano após o casamento com Patrícia, Amauri se tornou um dos diretores da afiliada da Rede Globo em Nova York. A jornalista se mudou para os Estados Unidos, onde se tornou correspondente internacional da emissora. Foi depois da mudança que nasceu o único filho do casal.

Em 2008, Patrícia se tornou uma das apresentadoras do "Fantástico", cargo que ocupou até 2011. Também foi âncora do "Jornal Nacional", esteve à frente do "É de Casa" entre 2015 e 2022, além de substituir Ana Maria Braga no "Mais Você" em algumas ocasiões na qual a loira precisou se ausentar.

Em 2022, a jornalista assumiu o comando do Encontro após a saída de Fátima Bernardes. Poeta dividiu a apresentação com Manoel Soares, demitido em 30 de junho, mas os dois aparentemente não se deram bem na parceria. O programa ficou marcado por uma série de polêmicas entre os famosos, principalmente nas vezes em que a gaúcha interrompeu o baiano. Os vídeos viralizaram nas redes sociais e geraram muitas críticas.

Em junho deste ano, a jornalista afirmou à CARAS Brasil que não está namorando. "Quem sabe em 2023 aparece um amor? Por enquanto, estou focada no meu trabalho, que tem me consumido muito", disse. Em 2018, foi apontado que ela teria namorado o médico o endocrinologista Fabiano Serfaty, mas a relação chegou ao fim após oito meses.

Em 28 de junho, o jornalista Alessandro Lo-Bianco afirmou durante o programa "A Tarde É Sua" que Patrícia Poeta estaria com empresário Marcelo Frisoni, que foi casado com Ana Maria Braga. No entanto, a assessoria da famosa negou o envolvimento. "Mais uma vez, uma mentira. Esse jornalista vem dia após dia inventando histórias infundadas que nunca se comprovam. Um tipo de pessoa que tem por hábito disseminar fake news contra a apresentadora que tem 25 anos de carreira, 22 deles num jornalismo sério, à frente de veículos tradicionais e conhecidos nacionalmente", escreveu.

Quem é o filho da jornalista?

Patrícia Poeta tem um único filho, Felipe Poeta Soares, fruto de seu casamento com Amauri. Atualmente, o jovem mora em Nova York.

O herdeiro é DJ e produtor musical, e segue carreira com o nome artístico PoetaNoBeat. Com mais de 95 mil ouvintes mensais no Spotify, Felipe misturando gêneros e músicas de artistas como Tati Quebra Barraco e Adriana Calcanhoto.

O jovem estudou produção musical na Los Angeles College of Music e abriu sua própria gravadora, a Tha House Company. Felipe também produziu a trilha sonora da segunda temporada do seriado "Arcanjo Renegado" (2020), do Globoplay. Seu primeiro EP foi lançado em 2020, intitulado "Creation".

À CARAS, Patrícia Poeta diz sentir saudades, mas se orgulha da trajetória do herdeiro. "Não há algo que descreva isso. Sinto falta dele toda hora. Tive que me preparar para esse momento. Doeu? Doeu! Mas vê-lo feliz e correndo atrás dos próprios sonhos reconforta muito. Tenho muito orgulho do Felipe. É um cara talentoso, empático, de bem com a vida, enfim, um ser humano que dá prazer para quem convive. Ele não desiste, batalha por tudo o que quer e faz acontecer", disse.