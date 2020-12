Aline Riscado curte viagem em Tulum em hotel com diárias de R$ 6 mil

A influencer Aline Riscado está em Tulum, no México, desfrutando o lugar paradisíaco. A famosa viajou para o local e se hospedou em um hotel luxuoso com diária que chega a custar em torno de R $6.928,34. O local praiano também já foi destino de Whindersson Nunes.

Como é a suíte luxuosa de Aline Riscado e Tulum?

Em Tulum, o hotel La Valise Tulum fica localizado em uma praia particular. A suíte conta com um telhado de palapa elevado de 7 metros, além de banheira e um terraço privado e, claro, vista para o mar. Perto de onde está hospedada, Aline Riscado pode apreciar as belezas naturais, como a Reserva da Biosfera de Saind Ka’an e o Parque Nacional de Tulum.

No Instagram, Aline definiu o lugar como “um dos quartos mais lindos que já estive”.

Saiba mais sobre o hotel luxuoso

Na praia privada, a suíte escolhida por Aline Riscado, Beachfront Upper amoad 2 tem 40 m², com cama king e acomoda duas pessoas. Já o Beachfront Room acomoda 2 pessoas e também tem 40 m². Enquanto isso, o quarto Jungle View Room acomoda duas pessoas e tem 28 m². Já a maior, Master Suite acomoda 2 e possui 66 m².

Por lá, a famosa tem acesso a uma área costeira com mangais e cenotes, que são os poços naturais de calcário, no Parque Nacional de Tulum.

Aline Riscado investe em fotos profissionais

Para garantir belas fotos no Instagram, Aline Riscado não poupou esforços e contratou uma fotógrafa para registar os primeiros momentos. Os responsáveis pelos cliques são Fernanda Havana e Bruno Fioravanti, especialistas em fotografia de viagens.

Ainda em uma das publicações em que surgiu de biquíni, Aline refletiu: “Que sejamos luz na escuridão, sabedoria na ignorância, compreensão no inaceitável, amor na guerra, harmonia nos conflitos… Que ouçamos sempre a voz que vem do nosso coração, façamos sempre escolhas conscientes e acreditemos nos planos divinos, mesmo que eles frustrem nosso ego ou abale nossas expectativas! Sigam firme, fortes, UNIDOS!”, declarou.

https://www.instagram.com/p/CIipIgOLi4p/