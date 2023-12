Ana Castela tem filha? Quem é a menina das fotos com cantora

Ana Castela 19 anos, é um dos grandes nomes atuais da música brasileira, a cantora soma milhões de reproduções nas plataformas de música e se tornou uma famosa badalada na mídia. Como todo artista em destaque, a vida pessoal da sertaneja também se torna uma curiosidade entre o público, que deseja saber os detalhes de sua vida amorosa, família, entre outros.

Ana Castela já é mãe?

Embora ainda não seja mãe, Ana Castela já mostrou que gosta de criança e é um grude com a irmã mais nova, Antonella, de 7 anos de idade. "Ter uma Antonella é maravilhoso, ver o quanto ela é feliz, o quanto seus olhos brilham, a inocência, o coração puro e sem maldade é maravilhoso", comentou a cantora em uma foto que publicou com a menina no Instagram, em outubro.

Ana Castela ainda não tem filhos, mas é "mãe de pet" e já mostrou nas redes sociais que adora animais e tem alguns bichinho de estimação. Entre os que ela já apresentou aos fãs na web apareceram o bode Zip, o cavalo Blacke, um mini boi e uma mini vaca, que moram na chácara que a artista comprou em Londrinha, no Paraná.

Natural de Mato Grosso do Sul, a artista revelou em vídeos nas redes sociais, em julho deste ano, que estava muito longe de seus animais desde que se mudou para o Paraná, então resolveu comprar a chácara, que fica cerca de 20 minutos de distância de sua residência no estado, para poder ficar perto dos bichinhos e voltar a cavalgar.

E a vida da cantora pode mudar em breve? Mesmo que ainda não tenha filhos, o assunto ronda o nome de Ana Castela de vez em quando, como há pouco, na primeira semana de dezembro. A famosa virou alvo de uma publicação da sensitiva Bianca Godoi, que tem mais de 128 mil seguidores no Instagram, que previu que em 2024 a cantora será mãe de um menino. Ana não se pronunciou sobre o assunto, mas os fãs da artista ficaram alvoroçados com a previsão.

Ana Castela tem namorado?

Ana Castela está namorando com o cantor Gustavo Mioto, 26. O casal assumiu o romance publicamente em junho de 2023 e anunciou separação três meses depois, mas acabaram reatando em outubro e permanecem juntos desde então.

Na época do término, Mioto disse que nas redes que o romance não chegou ao fim por conta de falta de amor ou brigas, mas "vontades diferentes". Com o retorno deles pouco depois tempo, Ana Castela anunciou ao publico a novidade pelos stories, com um vídeo em que aparecia beijando o amado e brincou "o marketing voltou", já que haviam surgido acusações na web que o casal teria terminado para chamar atenção na mídia.

Em entrevista ao As Parecidas da Band, agora em dezembro, Gustavo Mioto contou como eles voltaram a namorar e disse que se reaproximaram por causa do trabalho na música. Eles estavam sem se falar, mas se juntaram para gravar a música Fronteira, do projeto novo do cantor, e acabaram se reconciliando.

