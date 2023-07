Pai aos 64 anos: Serginho Groisman tem quantos filhos?

Serginho Groisman realizou o sonho de ser pai aos 64 anos de idade. Em 2015, nasceu o primeiro e único filho do apresentador, Thomas, fruto do casamento do jornalista com a dentista Fernanda Molina. O garotinho hoje está com 8 anos de idade e já fez algumas participações especiais no "Altas Horas".

Quantos filhos Serginho Groisman tem?

O apresentador tem apenas um filho, o pequeno Thomas. O garoto nasceu em 17 de junho de 2015, no hospital São Luiz, em São Paulo.

O jornalista é muito reservado e falou poucas vezes sobre sua vida pessoal. Em entrevista à revista Veja, em julho de 2020, Groisman afirmou que ser pai sempre foi um sonho, mas isso tinha mais a ver com a mulher que seria a mãe de seu filho. "Nunca tive uma relação tão forte como a que tenho com a Fernanda. Ela é dentista e especialista em amamentação, e mudou minha cabeça", disse.

O apresentador afirmou que seu foco e rotina mudaram completamente após a chegada do filho. "Antes, o trabalho vinha em primeiro lugar, e desde a chegada dele as coisas se inverteram. Nossos laços familiares estão mais fortes. Eu e a Fernanda, minha mulher, temos nos empenhado em criar uma energia boa para ele", disse.

O pequeno já apareceu algumas vezes ao lado do pai no Altas Horas. Em março, roubou a cena ao cantar e dançar no palco ao lado de Xuxa Meneghel. O garoto também participou do programa especial do aniversário de Serginho Groisman, que completou 73 anos em junho.

Para Groisman, o maior desafio em ser pai é a educação. "Thomas se transformou no rei da casa. Não me lembro dos meus 5 anos, mas eu espero que, apesar de as coisas estarem intensas, ele se lembre com carinho desses momentos", disse o famoso.

O que faz a esposa de Serginho Groisman?

Fernanda Molina trabalha como dentista. Os dois se conheceram em 2007, quando Groisman foi gravar uma reportagem nas comunidades ribeirinhas da Amazônia, onde a dentista fazia um trabalho com as crianças.

Serginho e Fernanda se casaram em 2015, após 8 anos de namoro, em uma cerimônia íntima em São Paulo. A dentista também é bastante reservada e não mantém uma página no Instagram. A esposa do apresentador faz raras aparições ao lado do marido.

A dentista é 24 anos mais nova que o esposo - hoje, ele tem 73 anos enquanto ela está com 49. Aparentemente, a diferença não é um problema para os dois.

O relacionamento com Fernanda Molina é o único que Groisman compartilhou publicamente. Se o jornalista foi casado antes ou teve outros relacionamentos duradouros, não foi divulgado.

Quem é a família de Serginho Groisman?

Groisman nasceu na cidade de São Paulo, em 29 de junho de 1950. O apresentador é filho de um romeno e uma polonesa, que vieram para o Brasil antes da Segunda Guerra Mundial. O jornalista é judeu.

O pai de Serginho morreu em 2000, o que fez com que ele se reaproximasse do judaísmo, religião que segue até os dias de hoje.

Serginho não costuma publicar muitos cliques ao lado da família. O apresentador mantém seu perfil no Instagram para assuntos relacionados ao seu trabalho e só fala sobre a vida pessoal quando questionado em entrevistas ou em datas especiais, como a edição do Altas Horas em sua homenagem.

No ar há quase 23 anos, o Altas Horas é transmitido semanalmente aos sábados, às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Terra e Paixão.

