Casada com sócio: quem é o marido de Rita Lobo?

Uma das chefs mais conhecidas do país, Rita Lobo, 49, desmitifica os mitos da cozinha e mostra que fazer boa comida e saudável não é um bicho de sete-cabeças. Com o destaque da famosa na televisão, Youtube e mundo dos livros culinários, ela desperta também no público curiosidade sobre sua vida pessoal. Saiba quem é o marido dela!

Rita Lobo marido e filhos

Rita Lobo é casada com o jornalista Ilan Kow, 52, desde 2009. O casal é parceiro na vida pessoal e profissional, pois são sócios no Panelinha, que além de site tem canal no Youtube e ensina os mais variados tipos de receitas. Além disso, Ilan é produtor executivo do Cozinha Prática, que programa que a chef comanda no GNT.

Rita Lobo e Ilan são discretos sobre o relacionamento e a famosa não dividiu com o público como eles se conheceram, mas o casal já apareceu juntos em alguns programas da famosa no Youtube e televisão, o mais recente foi em setembro de 2023 no Cozinha Prática. Como a apresentadora sempre incentiva que suas fãs chamem os maridos para cozinhar junto, ela resolveu chamar o amado para preparar uma galinhada.

Neste programa, a loira contou que o interesse do marido na cozinha não teve início quando eles começaram a se relacionar e explicou que antes mesmo de se conhecerem ele já havia trabalhado profissionalmente com o assunto no meio do jornalismo gastronômico.

Porém, Ilan afirmou no programa que apesar de ser familiarizado com a culinária, foi depois de conhecer Rita Lobo que pegou gosto pela parte de colocar a mão na massa e cozinhar de fato. Ele também disse que foi a esposa quem mudou sua visão sobre comida e o "desgourmetizou". "Hoje acho mais legal isso aqui, fogão, cozinha, fazer as coisas, sentir cheiro", compartilhou.

A parceria de Rita Lobo e o marido Ilan na frente e atrás das câmeras foi essencial para que a famosa continuasse com seus programas em meio a pandemia do covid-19, em 2020. Como não podia sair para gravar suas receitas, a chef improvisou um estúdio em casa, segundo contou no Conversa com Bial na época. Ela teve a ajuda do marido na captação de áudio e a do filho mais velho, Gabriel Lobo, de 21 anos, com as filmagens e fotos.

Falando em filhos, além de Gabriel, Rita Lobo é mãe também de Dora Lobo, de 19 anos, ambos são frutos do primeiro casamento da famosa. Rita já falou sobre o ex-marido em entrevista, mas sem citar o nome dele. Para o Universa, do UOL, em 2018, ela disse que a separação foi dolorosa, prolongada e difícil porque seus filhos ainda eram pequenos.

Como não são famosos, os herdeiros da chef de cozinha mantém suas contas no Instagram fechadas, assim como o padrasto Ilan, que também é discreto. Eles aparecem raramente nas publicações da mãe, que em alguns posts faz declarações de amor e comemora aniversários.

