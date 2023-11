Ana Hickmann faz 1ª publicação após denúncia contra marido

Famosa teve desentendimento com Alexandre Corrêa no fim de semana.

Após denunciar o marido Alexandre Corrêa por violência doméstica, em caso registrado no último sábado, em Itu, a apresentadora voltou a aparecer nas redes sociais. Em uma publicação na manhã de segunda, 13, a apresentadora disse que "Hoje é um novo dia".

Ana Hickmann aparece no Instagram

Ana Hickmann fez uma publicação no Instagram, onde tem mais de 16 milhões de seguidores, para agradecer o apoio dos fãs e conhecidos e mostrar que está se recuperando após a situação que marcou sua família no último sábado. No post, a famosa colocou várias fotos ao lado do filho, o pequeno Alexandre, de 9 anos, e escreveu que o garoto é sua motivação e força.

"É por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonhos todos os dias", completou Ana Hickmann, que também agradeceu as mensagens de carinho que tem recebido e finalizou: "hoje é um novo dia".

Os comentários se encheram de recado de amor de anônimos e famosos para a apresentadora do Hoje em Dia. "Estamos com você", escreveu o influencer Lucas Rangel. "Muitas bênçãos para vocês", disse a apresentadora Daniel Albuquerque. "Fomos criadas para ser amadas! Seja forte e corajosa! O amor próprio é fundamental sua linda", também comentou a vereadora Camila Moura.

Na nota que divulgou para a imprensa ontem, domingo, 13, a assessoria de Ana Hickmann afirmou que ela estava bem em casa com o filho, na cidade de Itu, interior de São Paulo. A famosa apareceu no Hoje em Dia nesta segunda-feira. Ela não comentou o caso durante o matutino e apresentou as matérias do programa normalmente.

Alexandre Corrêa também apareceu no Instagram, o empresário se pronunciou no domingo em uma declaração sobre o caso e negou as acusações de agressão contra a esposa. Ele somente confirmou que houve uma briga entre eles e alegou que sempre tratou a mulher com carinho e respeito.