Ana Hickmann vai apresentar o Hoje em Dia hoje?

Apresentadora se desentendeu com o marido no fim de semana e teria sido vítima de agressão.

Após o caso de agressão em que Ana Hickmann acusa o marido Alexandre Corrêa de violência doméstica, ocorrido no último sábado, 11, em Itu, no interior de São Paulo, a participação da modelo no Hoje em Dia é aguardada pelo público. A apresentadora está no ar desde 2005; veja o que sabemos.

Ana Hickmann estará no Hoje em Dia?

A apresentadora Ana Hickmann estará no Hoje em Dia desta segunda-feira, 13, mas ainda não há informação se ela vai comentar a polêmica. O caso chegou a ser notícia no Fantástico de domingo.

Segundo apuração de Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo, a Record pretende preservar a apresentadora do Hoje em Dia e falar abertamente sobre o assunto na programação apenas quando ela estiver confortável para se expor.

A história de Ana Hickmann com o Hoje em Dia é longa e começou em 2005. Ela foi convidada para apresentar o programa ao lado de Britto Jr. e Eduardo Guedes depois de iniciar carreira na Record, em 2004, e chamar atenção com a coluna de moda e estilo do programa Tudo a Ver, na época comandado por Paulo Henrique Amorim.

A apresentadora ficou a frente do matutino por cinco anos e deixou o projeto em 2010 para se dedicar apenas ao programa de auditório Tudo é Possível, que já comandava desde o ano anterior. A partir de 2012, ela esteve a frente do Programa da Tarde, que apresentou durante três anos ao lado de e Britto Júnior e Ticiane Pinheiro.

Foi só em 2015 que Ana Hickmann retornou ao Hoje em Dia, exibido de segunda a sexta-feira na Record na faixa das 10h00, e desde então não deixou mais a atração. Atualmente, ela divide o matutino com os apresentadores Cesar Filho e Renata Alves, além de Ticiane Pinheiro, sua parceira de outros projetos na casa.

O que aconteceu entre Ana Hickmann e o marido Alexandre Corrêa?

Ana Hickmann, 42, e o marido Alexandre Corrêa, 52, tiveram uma briga na tarde de sábado, 11, na casa do casal em Itu, interior de São Paulo, segundo foi confirmado pela assessoria da apresentadora e também pelo próprio empresário nas redes sociais no domingo, 12. Essa discussão teria resultado em uma agressão contra a famosa, que não foi comentada por Ana e negada por Alexandre em suas declarações oficiais.

Segundo o boletim de ocorrência registrado por Ana Hickmann, ao qual a coluna Splash do UOL teve acesso, Alexandre teria brigado com a esposa por conta de um assunto que ela estava tendo com o filho do casal, Alexandre, de 9 anos, e depois teria pressionado a apresentadora contra uma parede e a ameaçado com cabeçadas. Durante o momento, Ana Hickmann teria machucado seu braço esquerdo para fechar a porta da cozinha com o marido para fora, o que teria resultado em uma contusão no cotovelo que obrigou a apresentadora a usar uma tipoia.

Ana Hickmann escolheu manter sua privacidade diante da situação que tomou a internet e os veículos do país e lançou apenas uma nota oficial sobre o assunto por meio de sua assessoria, para agradecer aos fãs pelo carinho e preocupação e dizer que está bem em casa com o filho, sem dar mais detalhes do caso. Foi possível perceber em sua conta no Instagram que a apresentadora não segue mais o perfil de Alexandre e que removeu todas as fotos e vídeos que estava ao lado dele.

Já Alexandre Corrêa chegou a falar com a imprensa, em uma declaração para o portal Leo Dias, em que negou as acusações, e também em uma publicação no Instagram, que alegou não ter dado cabeçadas na esposa e que a situação foi um fato isolado em seus 25 anos de casamento.