Deserdada pelo pai? Veja 6 curiosidades sobre Ana Maria Braga

Ana Maria Braga, 73 anos, hoje é um dos nomes mais famosos da televisão, mas passou por muitas dificuldades para chegar até o posição que ocupa hoje. Ainda aos 18 anos, ela foi deserdada pelo pai e passou outros momentos complicados com sua família, além de ter vencido cinco cânceres.

Atualmente, a apresentadora comanda o Mais Você na TV Globo e possui um dos maiores salários da TV brasileira. Vejas principais curiosidades sobre a vida da famosa.

Por que Ana Maria Braga foi deserdada pelo pai?

Em entrevista ao extinto programa Esquenta, em 2015, a apresentadora Ana Maria Braga contou que fugiu de casa aos 18 anos pois foi impedida de estudar por seu pai e acabou sendo deserdada. O patriarca era um homem bastante rígido e não queria que a loira cursasse a graduação.

"Fugi com 18 anos, pulei a janela e tudo mais. Queria estudar, fazer faculdade, e o meu pai disse 'que não, filha dele, não iria estudar'. Quando eu nasci, o meu pai tinha 62 anos. Então, aos 18, o meu pai era mais o meu avô do que pai. Muito bravo. Me deserdou. Ele disse 'quer estudar? Vá, mas vá por sua conta. Não existo mais'", disse.

Ana Maria Braga voltou a falar sobre o patriarca em entrevista ao Roda Viva, em 2020. Ela contou que após fugir de casa, seu pai foi atrás dela armado a obrigou a voltar. Ela retornou ao ser lar, mas insistiu que iria estudar a todo custo. "Eu precisei começar a trabalhar muito cedo, ele não sabe o quanto me ajudou, foi um favor que ele me fez", disse sobre esse episódio que a fez amadurecer. "Ele infelizmente ficou com Alzheimer, quando eu voltei lá ele nunca mais me reconheceu".

Ana sonhava em cursar Medicina

Antes de se tornar apresentadora de televisão, a famosa queria cursar Medicina, mas optou por fazer biologia primeiro, conforme revelado por ela em entrevista do Domingão, em 2019.

Para bancar os custos da faculdade, ela começou a trabalhar na área de diagramação em um jornal no interior de São Paulo. Depois, optou por cursar Jornalismo e deslanchou na carreira. Foi apresentadora de um telejornal na TV Rio Preto, passando pela TV Bandeirantes e pela TV Tupi, onde foi diretora e produtora do Agora Boa Tarde.

Em 1992, Ana Maria Braga foi contratada pela Record e se tornou um sucesso ao apresentar a revista eletrônica feminina Note e Anote. Em 1999, partiu para a Globo para apresentar o Mais Você, ao lado do seu fiel companheiro Louro José, se consolidando como uma das maiores figuras da TV aberta.

Quantas vezes a Ana Maria Braga já teve câncer?

Ana Maria Braga também já passou por sérios problemas de saúde, lutando contra cinco cânceres ao longo de sua vida.

Em 1991, a apresentadora foi diagnosticada com câncer de pele. Dez anos depois, Ana Maria Braga enfrentou um tumor no reto e na virilha.

Em 2015, Ana enfrentou dois pequenos cânceres no pulmão, que foram tratados com cirurgia e radioterapia. Em 2020, a loira anunciou que a doença havia retornado. "Agora, infelizmente eu fui diagnosticada com outro câncer de pulmão. É um adenocarcinoma, semelhante aos anteriores, mas que é mais agressivo e não é passível de cirurgia ou radioterapia", disse. Em abril do mesmo ano, a apresentadora disse que estava curada.

Em outubro de 2022, ela revelou pela primeira vez que já teve câncer de mama, mas a informação nunca foi divulgada. "É um depoimento muito importante para vocês. Tive vários tipos de câncer e tive um câncer de mama também", disse. A famosa contou que descobriu o nódulo durante um autoexame.

Conheça os filhos da Ana Maria Braga

Quem é o Louro José que trabalha com a Ana Maria?

Tom Veiga, intérprete do primeiro Louro José, trabalhava como Ana Maria Braga desde a época em que a apresentadora apresentava o Note e Anote na Record.

O papagaio falante surgiu em 1997 e conquistou o coração do público, acompanhando a apresentadora no Mais Você quando a loira mudou de emissora. Tom trabalhou ao lado da famosa até 2020, quando faleceu em decorrência de um AVC.

No ano passado, o fantoche ganhou um novo intérprete, Fabio Caniatto.

Qual é o valor da fortuna de Ana Maria Braga?

Contratada pela Globo desde 1999, Ana Maria Braga é um dos medalhões da televisão brasileira e ganha altos valores para apresentar o Mais Você de segunda a sexta.

A loira é uma das apresentadoras que estão há mais tempo na emissora e que permanecem até hoje na emissora, já que Fausto Silva deixou a Globo em 2021. No time de veteranos com altíssimos salários está também Luciano Huck e Fátima Bernardes, que deixou o jornalismo em 2011 e passou a se dedicar ao entretenimento.

Não se sabe ao certo qual o valor da fortuna da loira, mas seu salário já foi revelado. Atualmente, a apresentadora ganha em torno de R$ 1,8 milhão a R$ 2 milhões mensais, de acordo com o portal Observatório da TV. O valor já inclui o lucro com as publicidades exibidas ao longo do programa, que custam cerca de R$ 90 mil por 30 segundos dentro do Mais Você.

Quem é o pai dos filhos de Ana Maria Braga?

Ana Maria Braga foi casada com o economista Eduardo Carvalho entre 1980 e 1992. Com ele, teve dois filhos: Mariana, 41, e Pedro, 39 anos.

Ao contrário da mãe famosa, Mariana e Pedro vivem no anonimato. A filha da apresentadora é casada com o professor de yoga colombiano Badarik González, com quem teve três herdeiros: Joana, Maria e Varuna. Já Pedro é casado com Manuela Corano, com quem tem um filho, Bento.

Depois da separação, Ana se casou outras vezes. Ele manteve um relacionamento com Carlos Madrulha, entre 1997 e 2002, com Marcelo Frisoni, entre 2007 e 2009. Seu casamento mais recente foi com o francês Johnny Lucet, de quem ela se separou em 2021.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

Veja: Quem são os filhos de Regiane Alves?