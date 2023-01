Quem são os filhos de Regiane Alves? Atriz é ex-nora de Regina Duarte

Regiane Alves, 44 anos, está de volta às novelas com Vai na Fé, novo folhetim das sete da Globo. A famosa foi casada com João Gabriel Alves Duarte, filho da também atriz Regina Duarte, com quem tem dois herdeiros. Conheça a família da global.

Quantos filhos tem a atriz Regiane Alves?

Regiane Alves é mãe de João Gabriel, de 8 anos, e Antônio, de 7. Os dois são frutos da união da atriz com João Gabriel Duarte, com quem foi casada entre 2010 e 2017.

Discreta em relação a sua família e intimidade, a estrela da Globo posta raras fotos ao lado dos herdeiros. Recentemente, ela compartilhou alguns cliques com os meninos durante o Natal que arrancaram elogios dos internautas.

A atriz e o diretor se conheceram durante as gravações da novela Tempos Modernos (2010), que contou com Regiane Alves em seu elenco. Na época, João trabalhava como câmera na Globo. A famosa também passou por um processo de separação enquanto gravava a trama, antes de conhecer o filho de Regina Duarte - ela havia terminado o casamento de sete anos com Thiago Antunes.

Regiane Alves e João Gabriel se separaram em 2017. A assessoria de imprensa da atriz limitou-se a confirmar que os dois haviam terminado, mas de acordo com o colunista Léo Dias, a separação ocorreu de forma amigável e sem alarde. Atualmente, ela está solteira.

O que Regiane Alves é de Regina Duarte?

Regina Duarte é ex-sogra de Regiane Alves. Na época do início do namoro com João, a atriz deu um entrevista à revista Contigo dizendo que ela e a Regina conversavam sobre a profissão em comum. "É uma honra conviver com essa família. Sempre achei Regina uma atriz genial e conviver com ela está sendo muito precioso”, disse.

Apesar do fim do casamento, a famosa mantém uma boa relação com a ex-sogra, mas ambas não falam sobre política - Regina é apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em agosto de 2021, Regiane Alves deu uma entrevista ao canal R77 no YouTube, onde falou sobre a veterana.

"A gente sempre teve uma relação de respeito. Só que a gente não fala de política. Nunca tive esse papo com ela, porque eu acho que ela é a avó dos meus filhos e esse lugar da avó, eu preciso proteger para os meus filhos", disse. A atriz continuou dizendo que sempre teve uma relação da carinho com Regina, que sempre a ajudou muito.

Como está agora a atriz hoje?

Regiane Alves atualmente tem 44 anos de idade e segue trabalhando na Globo. A partir de 16 de janeiro, ela está na novela Vai na Fé.

A famosa interpreta Clara, esposa de Theo (Emílio Dantas), o grande vilão da trama. O empresário posa de bom pai e marido na frente dos outros, mas maltrata a mulher e seu filho dentro de casa.

A personagem começa a desenvolver problemas de autoestimas junto com Rafa (Caio Manhente), um adolescente melancólico que não sabe como ajudar a mãe diante dos abusos do pai, que também o despreza. A história de Clara passará por uma reviravolta ao longo da novela, que fará com que ela mude de vida.

Vai na Fé vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, logo após o Praça TV. A trama é de autoria de Rosane Svartman, sendo a primeira com temática gospel da emissora. O folhetim é protagonizado por Sheron Menezzes no papel de Sol, uma vendedora de quentinhas, e José Loreto como Lui, um cantor pop decadente.