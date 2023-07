Por que a filha de Ana Maria Braga tem a vida simples?

Mariana Maffeis, de 40 anos de idade, é filha de uma das apresentadoras mais famosas da televisão brasileira, mas vive bem longe do mundo artístico que a mãe faz parte. Levando uma vida simples no interior de São Paulo com a família, a filha de Ana Maria Braga opta por um estilo diferenciado e na criação dos filhos longe da cidade grande.

Quem é a filha de Ana Maria Braga?

Mariana Maffeis é professora de yoga e é casada com o também instrutor de yoga Badarik González, colombiano com quem está há seis anos. Em 2020, o casal saiu de Alto de Pinheiros, região oeste de São Paulo, e se mudou com os filhos para Botucatu, uma zona rural do estado, lugar em que vivem até hoje. Mariana é mãe de Joana, de 12 anos de idade, Maria, de 8 anos, e o pequeno Varuna, de 2 anos.

A filha de Ana Maria Braga é adepta da filosofia Vedanta, segundo entrevista que ela cedeu à Quem, em 2021. A Vendata é uma das filosofias espirituais mais antigas do mundo e segue os Vedas, conhecimento milenar da Índia que se preocupa com o autoconhecimento.

Na entrevista, Mariana revelou que sair do grande centro antes das filhas chegarem na pré-adolescência era um grande sonho e que a decisão partiu também de uma escolha mais saudável e ecológica. Vegana, ela explicou: "resolvemos nos mudar para o interior para estarmos mais próximos de onde são produzidos os alimentos, também pela oferta de alimentos orgânicos produzidos localmente. Então essa coisa de sair do grande centro urbano foi uma decisão ecológica e política".

Outro motivo inusitado pela escolha de se mudar para o interior foi a possibilidade de ter uma vaca em casa. "Pela cultura do yoga, é uma missão de vida cuidar de uma vaca, de duas ou três e proporcionar uma boa vida para elas", explicou.

A filha de Ana Maria Braga adota um estilo de vida sustentável há muito anos. Além de praticar o veganismo, que causa menos danos ao meio ambiente, ela planta ervas para o consumo da família, gosta da aromaterapia, faz compostagem e não usou fraldas descartáveis quando os filhos eram pequenos, apenas as de pano reutilizáveis.

Além disso, ela não usa cosméticos, apenas óleos essenciais e xampus sólidos e totalmente naturais, e também adota o slow fashion, que é um movimento que vai contra o sistema de produção em massa de roupas e incentiva reutilização. Ainda para a Quem, ela contou que mesmo com as três gestações, ela mantém o mesmo manequim da adolescência, por isso preserva suas roupas e usa peças que já estão em seu guarda-roupa há muito anos.

Ana Maria Braga tem mais filhos?

Além de Mariana, Ana Maria Braga é também mãe de Pedro Maffei, de 39 anos de idade. Os dois são frutos do casamento de 12 anos da apresentadora do Mais Você com o economista Eduardo Carvalho, entre 1980 e 1992. Pedro é diretor de fotografia e soma alguns trabalhos na televisão e no cinema.

O caçula de Ana Maria Braga é bastante discreto e mantém seu perfil do Instagram fechado apenas para amigos e familiares, raramente aparecendo em fotos no perfil da mãe. Diferente de Mariana, que embora viva de forma alternativa, não deixa de estar conectada. Ela compartilha seu estilo de vida e momentos da família com mais de 85 mil seguidores no Instagram em uma conta que mantém desde 2016. Seu marido Badarik, também tem um perfil aberto na rede social e soma mais de 11 mil seguidores que acompanham seu trabalho e vida pessoal.

