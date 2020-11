Andressa Urach diz que igreja queria afastar sua relação com amigos gays

A modelo Andressa Urach deixou a igreja evangélica após anos. Deixando de lado a doutrina que seguia na Universal, a ex-A Fazenda, começou a falar nas redes sociais sobre o que a prejudicou durante este período da sua vida.

Andressa Urach foi pressionada a deixar amigos gays

Sendo assim, nesta madrugada de terça-feira (24), explicou como um religioso tentou afastá-la de amigos gays. Por causa da igreja, o religioso disse que a amizade “a levaria para o inferno”.

“O mais engraçado que o meu amigo ‘gay’ que nunca me humilhou e ainda me ajudou no dia que mais precisei, nunca absolutamente nunca me fez mal algum, nem com palavras e muito menos com atitudes”, afirmou ela.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para completar, Andressa escreveu: “Bom… eu só sei de uma coisa, que o único que poderia me julgar é Jesus, meu advogado e Ele foi crucificado justamente para me salvar a pior de todas as pecadoras”.

Andressa Urach estará no BBB 21?

Com as mudanças da modelo, por deixar de ser religiosa, começaram a rolar boatos de que ela estaria no BBB 21. Segundo o jornalista Ela Bastos, Urach recebeu o convite da emissora para a próxima edição. Faz sentido o convite, já que a famosa fez sucesso em ‘A Fazenda’.

Principalmente por causa dos memes, Andressa é presente na vida dos internautas. Ainda de acordo com o jornalista, ela não respondeu se aceita o convite por causa do cachê.

Após relutar Boninho confirmou que a vigésima primeira edição terá famosos no elenco. Repetindo a fórmula que foi um sucesso neste ano, Boninho irá colocar 18 pessoas divididas entre anônimos e figuras conhecidas do público.

Saída da igreja Universal

Andressa Urach fez um longo desabafo depois de deixar a igreja. Nisto, a famosa fez acusações à instituição religiosa. Antes de ser demitida da Record, a celebridade contou que estava com problemas na vida pessoal.

“Não consegui nem estudar, vou ter que trancar a faculdade de jornalismo, pois não tenho cabeça para pensar sobre isso”. Ainda sobre esse assunto, ela afirmou que se sentiu “um objeto descatável”. “Nunca me senti assim nem no tempo da prostituição”, disparou ela.

Andressa faz remoção de tatuagens

Apesar de gostar de tatuagens, Andressa Urach enfatizou que estava removendo por causa da sua profissão. “Não tenho nada contra. Estou retirando as minhas porque me incomodam, porque eu sou modelo”, contou ela, em seu canal no Youtube.

Ela ainda explicou como foi o procedimento.“Como eu tomei anestesia, então não dói. Leva um sustinho, quando sente o laser. Por isso, é importante fazer em uma boa clínica, que tenha um bom aparelho. Lembrando que não é uma única sessão, depende da tatuagem, tem que fazer uma avaliação médica.”