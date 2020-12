Andressa Urach exibe fotos inéditas do casamento com Thiago Lopes

Andressa Urach abriu o álbum do casamento com Thiago Lopes um dia após a cerimônia que aconteceu na tarde desta segunda-feira (21). A ex-vice Miss Bumbum disse ‘sim’ ao amado em uma celebração a céu aberto em uma pousada de luxo em Praia Grande, Santa Catarina.

“Viemos até Santa Catarina onde celebramos nosso casamento sem convidados. Mudamos a data para o dia 21 de dezembro por causa da chuva que estava prevista para o dia 17. Como queríamos casar ao ar livre escolhemos a pousada Discovery Canyon. O celebrante do nosso casamento foi o incrível Luís Schumacher, que com os seus lindos e inteligentes textos contou nossa história de amor para registrarmos e eternizarmos em vídeo esse momento tão especial em nossas vidas”, contou a modelo

Nas imagens divulgadas por Andressa, ela surge usando um vestido tradicional com manga longa rendada e detalhes rendados abaixo dos joelhos. Já Thiago optou por um terno branco com uma flor e calça combinando.

Bastidores do casamento de Andressa Urach

Andressa e Thiago fizeram uma cerimônia intimista devido ao aumento de internação e mortos pela Covid-19 no Brasil. Nos bastidores, a ex-vice Miss Bumbum tomou todo os cuidados necessários para oficializar a união com o então noivo. A principal delas, o fato de não ter convidados e nem festa pós cerimônia.

Nos Stories do Instagram, Urach mostrou a suíte em que passou a noite de núpcias com o marido. Na decoração, a modelo pediu que o cômodo tivesse paredes trabalhadas em tijolos e tons amadeirados. A cama de casal contou com roupa de cama branca e marrom. O quarto disponibilizado para a autora do livro Morri Pra Viver tem uma banheira privativa com vista para um campo verde e florido.

Apesar de não ter convidados na cerimônia, Andressa contou com maquiador, cabeleireiro e fotógrafo para registrar a nova fase de vida.