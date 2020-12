Andressa Urach e Thiago Lopes se casaram na tarde desta segunda-feira (21) em uma pousada de luxo em Praia Grande, em Santa Catarina. A modelo subiu ao altar uma semana depois da data prevista, adiada por conta da previsão de tempo nada favorável para a cerimônia realizada em céu aberto.

No Instagram, onde soma quase 3 milhões de seguidores, Urach mostrou aos fãs os preparativos para o casamento. O bolo da festa, docinhos e parte da decoração. No entanto, o evento não contou com convidados devido a pandemia de Covid-19. Só estiveram no local pessoas necessárias como o cerimonialista, maquiadores, cabeleireiros e fotógrafo.

Suíte dos noivos

Vivendo uma nova fase desde que deixou a Igreja Universal do Reino de Deus, Andressa Urach mostrou aos fãs a suíte em que ela e o marido passarão a noite de núpcias.

Na decoração do cômodo inspirado nos noivos, parede trabalhada em tijolos e tons amadeirados. A cama de casal contou com roupa de cama branca e marrom, além de almofadas combinando. O quarto do casal tem um banheiro gigantesco, além de uma banheira de hidromassagem com vista para o campo.

Andressa Urach

Nas redes sociais, Andressa destacou que o seu casamento seguiu todos os protocolos de segurança para evitar a Covid-19. “Eu e meu noivo decidimos não fazer festa de casamento com convidados para evitar aglomerações de pessoas em respeito a quem está com COVID e aos familiares que perderam seus entes queridos por causa do vírus”, disse a modelo.

Apesar de ter um casamento intimista, Andressa Urach tirou o momento após a cerimônia para realizar um ensaio fotográfico de ‘casados’. Nas redes sociais, a autora do livro Morri Para Viver destacou que pretende deixar os fãs atualizados sobre a sua nova fase de vida.

Recentemente, Andressa foi cotada para entrar no BBB 21. A digital influencer destacou que adoraria participar do reality show de maior audiência do Brasil.