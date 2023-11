Angélica comemora 50 anos com festa Flower Power

Atriz faz aniversário no meio do mês, mas adiantou data.

A apresentadora Angélica só faz aniversário no dia 30 de novembro, mas resolveu antecipar a data e preparar um festão para comemorar a chegada aos 50 anos de idade na noite de sábado, 25. A famosa escolheu para o evento o tema Flower Power e recebeu muitas celebridades como convidados, que arrasaram nos looks.

Qual foi o tema do aniversário da Angélica?

Para a comemoração de seus 50 anos, Angélica escolheu o tema Flower Power (Poder das Flores), que surgiu com o movimento hippie na década de 60, que pregava paz e amor e era uma ideologia não-violência e de repúdio a guerra. Na época, os Estados Unidos estavam em conflito com o Vietnã, o que gerou protestos pelo país e comoção ao redor do mundo.

No Instagram, a apresentadora explicou o motivo da escolha do tema e frisou: "num cenário repleto de cores vibrantes e a energia contagiante das flores, celebro de coração aberto meio século de vida. Esta festa, com o tema Flower Power, não é apenas uma comemoração de aniversário, é um reflexo de uma jornada repleta de vivências, aprendizados e uma pitada de ousadia".

A loira também disse que no "jardim da vida", as flores representam cada capítulo de sua trajetória. O figurino da aniversariante era um vestido longo com um ombro só justo no corpo repleto de flores. A comemoração contava até com um totem de Angélica cheia de flores para os convidados tirarem fotos.

Com um tema muito colorido, os convidados que marcaram presença apareceram com looks chamativos. Alguns optaram por um estilo hippie, com faixas na cabeça, calças boca de sino e muitas estampas, já outros prefeririam focar em roupas com muitas flores. Xuxa aproveitou a ocasião para usar um blaser com flores, enquanto seu namorado Junno Andrade usou uma calça jeans boca de sino e uma camisa estampada.

Paolla Oliveira foi outro nome no evento e marcou presença com um vestido longo junto de fundo branco e duas grandes flores. Já Giovanna Antonelli usou um visual mais hippie com um macacão roxo cheio de brilhos e acessório no cabelo.

Eliana estava na festa com uma saia longa preta e um top de borboleta e Tatá Werneck usou um vestido que parecia uma grande rosa vermelha. Outras celebridades estiveram no evento, como Marina Ruy Barbosa, Thais Fersoza, entre outras.

Leia também - Como estão os filhos de Angélica e Luciano Huck hoje?