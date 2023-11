Como estão os filhos de Angélica e Luciano Huck hoje?

Os apresentadores Angélica e Luciano Huck são pais de três filhos, Joaquim, Benício e Eva. Ao contrário dos famosos, os jovens ainda não seguem carreira artística e vivem fora da mídia, aparecendo algumas vezes nas publicações dos globais no Instagram ou em eventos. Curioso para saber como eles estão hoje? Confira!

Joaquim, o primogênito | Filhos de Angélica e Luciano Huck hoje

O filho mais velho de Angélica e Luciano Huck é Joaquim, nascido em 8 de março de 2005, e hoje está com 18 anos. Apesar de ser herdeiro de quem é, o rapaz mantém sua conta no Instagram privada apenas para a família e amigos, com pouco seguidores. Pelo que parece, ele não vai seguir os mesmos passos dos pais que estão na televisão há anos.

Em agosto, Joaquim afirmou que se forma no final de 2023 e ainda não escolheu qual caminho quer seguir. O herdeiro contou à revista Glamour, durante o evento da marca de Marina Ruy Barbosa, que talvez opte por ficar atrás das câmeras. Angélica e Luciano permitem que ele escolha o que quiser fazer, sem nenhuma pressão.

Atualmente, o rapaz namora Manoela Esteves, com quem mantém um relacionamento há três anos. Os dois se conheceram na escola.

Relacionado: Ivete Sangalo namorou Luciano Huck? Relembre ex-namorados da baiana

Benício, o segundo filho

O segundo filho de Angélica e Luciano Huck é Benício, de 16 anos, nascido em 3 de novembro de 2007. Assim como o irmão mais velho, o rapaz é discreto e não mantém uma página no Instagram, mas costuma aparecer em publicações com os pais ou em cliques feitos por paparazzis no Rio de Janeiro. Em 2022, ele namorava Malu Reis, mas não há registros se os dois ainda estão juntos.

Atualmente, o menino está no Ensino Médio e ainda não revelou qual profissão quer seguir mais tarde. Luciano Huck define o filho como "carioca da gema, um delicioso blend de praia, Maracanã, jiu-jítsu, Flamengo e samba", além de ser seu parceiro de aventuras e, apesar de ser econômico nos sorrisos, puxa boas gargalhadas.

Relacionado: Salário de Luciano Huck

Eva, a caçula | Filhos de Angélica e Luciano Huck hoje

A filha caçula do casal de famosos é Eva, nascida em 25 de setembro de 2012, hoje com 11 anos. Aparentemente, a menina pode vir a ser a herdeira de Angélica e Luciano Huck que seguirá carreira artística. O casal brinca que a garota é uma 'mini Cláudia Raia', conforme revelado pelo apresentador durante o "Domingão", por conta de seus talentos, além de fazer aulas de dança, sapateado e jazz.

Em julho de 2022, Eva apareceu no palco do programa dominical da Globo ao lado do pai, na final da "Dança dos Famosos", e dançou com Luciano, vestida de bailarina, ao som da música "Cold Heart", de Elton John com Dua Lipa. Anteriormente, a caçula já havia demonstrado seu talento em vídeos de dancinhas publicados nas redes sociais.

Relacionado: Por onde anda e qual a idade da Angélica hoje?

Há quantos anos Luciano Huck é casado com Angélica?

Angélica e Luciano Huck são casados há 19 anos. O casal trocou alianças em 2004, depois de se conhecerem em Fernando de Noronha, e estão juntos até hoje. Em setembro, a loira relembrou como foi o início da relação em um texto publicado no aniversário do marido. “Tudo aconteceu em uma viagem para uma gravação em uma ilha mágica de nome Fernando de Noronha. Rolou uma paquera, rolou um beijo... e só", disse. Os dois só se reencontraram quando foram chamados para fazer um filme juntos. Os famosos tiveram o primeiro filho antes mesmo de se casarem oficialmente. Depois da união, a loira engravidou de Benício e Eva.

Hoje, Luciano segue trabalhando na Globo. O famoso se tornou apresentador do "Domingão" depois da saída de Fausto Silva, deixando o comando do "Caldeirão", aos sábados, com Marcos Mion.

Já Angélica saiu da Globo em 2020 após apresentar o programa "Simples Assim". Neste ano, ela retorna à emissora para comandar a série "50 e Tanto".