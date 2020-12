‘Anitta: Made In Honório’: veja as polêmicas da série da Netflix

“Anitta: Made In Honório” estreou nesta semana e causou alvoroço na web. A série documental da Netflix revelou os bastidores e a intimidade da cantora. Sem pudor, mostrou os seios, deu beijo triplo, colocou na mala alguns apetrechos eróticos e fez confissões sexuais. “Eu acho que vou ser cancelada”, brincou na coletiva de imprensa de lançamento.

Quais são as polêmicas da série “Anitta: Made In Honório”?

Diferente de “Vai Anitta”, sua série anterior na plataforma de streaming, esta revela aspectos da “Anitta, personagem, e da Larissa [seu nome real], por trás do personagem”, comentou a cantora.

“Vamos mostrar a pessoa que eu sou, com defeitos e qualidades. Tem hora que eu tenho defeitos. Pedi que eles não tirassem e respeitaram o meu pedido, que mantivesse também as partes em que eu assisto e falo ‘meu Deus… Essa sou eu, que coisa horrível!’. Única coisa que pedi é que mostrassem o motivo do meu ‘surto’ em vários momentos.”

Confira alguns trechos que causaram polêmica nas redes sociais:

Beijo triplo

Uma das cenas que mais repercutiram foi o beijo triplo dela com um homem e uma mulher, que aconteceu em uma festa após apresentação em um navio.

Reclamação sobre “boy”

Em uma das cenas, Anitta falou sobre um artista gringo (mas não revelou o nome), que tentou fazer sexo com ela para obter vantagem na carreira. “Eu tô com nojo, imagina! O cara me levou pro quarto dele, tentou me comer em troca de uma música. Brincou com o meu sonho. Se tava tentando me comer, era só falar ‘oi, vamos transar, vamos sair’. Ele é o maior gato, eu transava com ele. Pra quê ficar inventando toda essa história?”, desabafou.

Desabafo sobre carreira e vida sexual

Anitta comemora 10 anos de carreira e aproveitou para dizer que sua vida sexual não tem ligação alguma com o sucesso do seu trabalho. “Já ouvi que ‘por isso que eu cheguei onde cheguei, que eu dei pra muita gente’. E hoje em dia eu tenho a coragem de responder ‘dei pra muita gente porque eu tava doida pra dar, adoro dar. Dou pra todo mundo, dar é muito bom. Mas nunca pra conseguir alguma coisa em troca.”

Vibrador e lubrificante na mala

Sem papas na língua para falar sobre sexo e fantasias sexuais, Anitta arruma as malas para curtir folga em Aspen, nos Estados Unidos, e garante espaço para vibrador, camisinha e lubrificante: “vai que a gente dá o c*”.

Anitta revela “sexo marcado”

Sexo é o tema de mais uma frase que repercutiu nas web: “É que eu marquei de transar, mas hoje é um dia que eu costumo ficar com a minha família, tipo, vem todo mundo pra cá”

Confissões sobre órgãos sexuais

“Outro dia eu peguei o maior p* que eu já vi na minha vida, juro”, revelou a cantora em conversa com David Brazil e Rainha Matos. Vale lembrar que a as pessoas com as quais teve relacionamentos ao longo das filmagens não foram reveladas. “Pedi para botar emoji na cara de todos eles. Se não ia ficar 50 caras e todo mundo ia se perder na narrativa”, falou na coletiva de imprensa de lançamento da série.

Nudez

Corpo à mostra também não é problema para a cantora, que troca de roupa na frente da equipe, sem ficar desconfortável, e seus seios aparecem nas gravações.

Assista ao trailer

