Os filmes românticos na Netflix são de nos deixar apaixonados. Aquele romance clichê ou não é uma delícia para passar o tempo e se emocionar um pouco.

São diversos estilos de romance para você assistir e se deliciar. Romances mais dramáticos ou com um toque de comédia.

Assim, o catálogo da Netflix para filmes românticos é bem vasto e cheio de opções, seja para assistir sozinho, acompanhado ou com os amigos. Por isso, o DCI selecionou uma lista com os filmes românticos na Netflix.

Filmes românticos na Netflix

Prepare a pipoca, separe uma coberta e aperte o play, pois a lista de filmes românticos para assistir e se emocionar está aqui:

1. Amor Garantido

O filme estrelado por Rachael Leigh Cook e Damon Wayns Jr. conta a história de uma advogada que precisa defender um cliente que se sente lesado por um site de namoro que garante encontrar o amor.

Mas, com a convivência e a proximidade dos dois, um lance vai acontecendo e começam a se apaixonar, fazendo com que o caso fique cada vez mais complicado, já que assumir o relacionamento pode prejudicar a sua defesa.

Amor Garantido foi lançado em 2020 e é uma comédia romântica gostosa de assistir e que vai fazer você se divertir e ter fé no amor.

2. Por Lugares Incríveis

Um dos filmes românticos na Netflix de grande sucesso. Apesar de romântico, o filme Por Lugares Incríveis vai fazer você se emocionar e, quem sabe, até precisar de um lenço para enxugar as lágrimas.

O filme conta a trajetória de Violet Markey e Theodore Finch. Eles se conhecem e se apaixonam, transformando a vida um do outro. Mas, um grande acontecimento muda tudo para Violet. O filme, então, é uma comédia com um toque de drama que vai fazer você se derreter.

3. Amor com Data Marcada

Um filme muito divertido e perfeito para assistir durante as festas de fim de ano. No filme, Sloane e Jackson resolvem fazer um acordo para se tornarem o par um do outro em feriados e datas festivas, tudo para agradar à família.

Apesar do acordo, os dois acabam por cultivar sentimentos um pelo outro. Mesmo lutando contra eles, a parceria se torna uma relação um pouco estranha.

4. Ricos de Amor – Filmes românticos na Netflix

O filme Ricos de Amor é uma produção brasileira com Giovana Lancellotti, Danilo Mesquita e Fernanda Paes Leme. Uma comédia romântica bem divertida e apaixonante.

O roteiro do filme conta como Teto, um playboy milionário, mente sobre a sua identidade para conquistar Paula, uma estudante de Medicina. Os dois vivem uma história de amor até que Paula descobre a grande mentira de Teto.

Apesar de ser um roteiro clichê, o filme é bastante agradável de assistir e você vai se divertir bastante com as aventuras de Teto e seus amigos.

5. Para Todos Os Garotos Que Já Amei (PS: Ainda Amo Você)

A continuação de Para Todos Os Garotos Que Já Amei traz Lara Jean em um grande dilema ao se deparar com uma paixão do passado.

Então, Lara precisa entender um pouco mais sobre os seus sentimentos e decidir sobre uma situação que envolve o seu relacionamento com Peter Kavinsky, enquanto John, sua paixão de infância tenta conquistar o seu coração. Esse é um dos filmes românticos na Netflix de maior sucesso.

6. Amor em Obras – Filmes românticos na Netflix

Leve e descontraído, Amor em Obras conta a história de uma jovem que termina o namoro e é despedida do emprego, mas tem uma nova chance quando vai gerenciar uma pousada na Nova Zelândia.

Assim, o filme é uma comédia romântica para quem gosta de um roteiro leve, divertido e cheio de esperança no amor. Uma produção “água com açúcar” para você passar o tempo dando boas risadas e se emocionando.

