Anitta responde haters: ‘tipos de lixo em forma de comentário’

Anitta se posicionou nas redes sociais a respeito do caso de “estupro culposo” de Mariana Ferrer. Ao manifestar indignação com o termo mencionado no julgamento, que inocentou o empresário André Aranha por falta de provas, acabou sofrendo ataques de haters. Mas ela não ficou calada e fez questão de responder às ofensas.

Qual foi a resposta da Anitta aos comentários?

Anitta recebeu várias críticas em suas redes sociais, inclusive insinuações de que seria culpada pelo aumento de estupros porque seu trabalho envolve exposição do corpo. “A moça apagou o tweet mas vou deixar a resposta aqui porque acho importante. Basicamente ela dizia que eu sou a razão pela qual mulheres são tratadas mal e até estupradas cada vez mais no país.”

Na sequência, deixou um recado importante sobre o assunto. “Primeiro, ela precisa estudar um pouco as estatísticas. Segundo: acredito que se aumentou o número de casos registrados é porque, graças a Deus, aumentou o número de mulheres que têm coragem de fazer a denúncia.”

A cantora aproveitou para rebater todas as críticas com uma mensagem final. “Não tenho o tempo que esses desocupados têm de ficar cagand* pela boca na internet, mas o pouco que consigo venho aqui e faço questão de responder esses tipos de lixo em forma de comentário. Quem tem coragem de botar a nossa cara pra afrontar essas pessoas.”

Eu não tenho o tempo que esses desocupados tem de ficar cagando pela boca na internet, mas o pouco que consigo venho aqui e faço questão de responder esses tipos de lixo em forma de comentário. Quem tem coragem de BOTAR A NOSSA CARA pra afrontar essas pessoas — Anitta (@Anitta) November 5, 2020

talvez passe algum estímulo de força para quem sofre algum tipo de agressão e tem medo de expor por saber que vai ser reprimido em casa. Vai levar a culpa de algo que fica por anos e anos na cabeça da pessoa como um trauma e custa muito trabalho mental pra curar — Anitta (@Anitta) November 5, 2020

Cantora rebate outra crítica

“‘Estudar’ vindo da Anitta é complicado, hein? A mulher não vende música, vende a imagem”. A cantora também não deixou passar em branco esse comentário maldoso, que desmerece suas conquistas profissionais.

“Bora marcar um debate eu e você em quatro idiomas? Te dou 2 anos pra você estudar os idiomas. Você escolhe o assunto, eu escolho os idiomas. Beijos”, respondeu. Vale lembrar que Anitta é poliglota. Além do português, fala inglês e espanhol, e estuda italiano e francês.