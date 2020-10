Defesa de Felipe Prior diz que acusações de estupro são ‘infundadas’

A defesa de Felipe Prior voltou a negar as acusações de estupro que envolvem o ex-BBB, chamando-as de “infundadas”. Nesta quinta-feira (1), foi divulgado que o Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou as denúncias feitas contra o arquiteto e agendou audiência de instrução e julgamento para 10 de maio de 2021.

Em nota publicada pelo jornal Folha de S. Paulo, a assessoria de Prior se diz confiar em uma resolução positiva para ele:

“Depois de uma criteriosa investigação, a autoridade policial concluiu pela inocência de Felipe Prior. As provas coletadas ao longo do inquérito demonstraram que ele não cometeu qualquer crime. A defesa confia que o Poder Judiciário também concluirá pela inocência de Prior e afastará as acusações infundadas”, diz.

O que aconteceu com Felipe Prior?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

As denúncias contra Felipe Prior foram levadas ao público pela revista Marie Claire, que contou as histórias de três mulheres que afirmam terem sido violentadas sexualmente por ele. Os casos aconteceram em 2014, 2016 e 2018. Depois da publicação da matéria, uma quarta mulher também procura para fazer sua denúncia contra o ex-BBB.

Em agosto, a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo concluiu que não houve crime nas denúncias feitas contra o arquiteto e decidiu por não indiciá-lo no inquérito policial que investigava supostos casos de violência sexual.

Porém, o juiz Luiz Guilherme Angeli Feichtenberger, do TJSP, avaliou de outra maneira:

“Verifico que as provas que instruem a denúncia demonstram a materialidade do crime e suficientes indícios a atribuir autoria. Não é o caso de rejeição liminar, portanto, recebo a denúncia”, afirmou.

Arquiteto aposta em canal no Youtube



Parece que Felipe Prior não se abalou por ter seu nome envolvido novamente em assuntos judiciais. Ele segue usando as redes sociais para divulgar parcerias, atualizar os fãs sobre sua agenda de trabalho e conquistas. A popularidade do empresário também segue em alta. Nesta sexta-feira (2), o canal de Prior no YouTube, criado há duas semanas, atingiu a a marca de 100 mil inscritos. O feito ganhou comemoração nas redes sociais do ex-BBB.