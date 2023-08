Antes e depois de João Guilherme, filho do Faustão

João Guilherme ficou mais conhecido por ser co-apresentador ao lado do pai no programa da Band e também da jornalista Anne Lottermann. O jovem de 19 anos é o filho do Faustão do meio e de Luciana Cardoso, e quem acompanha o crescimento do rapaz notou as mudanças ao longo do tempo. Veja o antes e depois.

Veja: quando acaba o programa do Faustão

Veja o antes e depois do filho do Faustão

O herdeiro de Faustão sofreu com a obesidade durante a infância e a adolescência, que o levou a passar por uma cirurgia bariátrica em 2020, quando tinha apenas 16 anos - Fausto passou pelo mesmo procedimento em 2009. Na época, João Guilherme emagreceu 75kg depois de fazer a "bypass", que grampeia parte do estômago.

O rapaz declarou algumas vezes que não se importava com o sobrepeso, mas fez a cirurgia por indicação médica e para cuidar da saúde, evitando ter problemas no futuro.

Antes da pandemia, João Guilherme morava na Suíça e retornou ao Brasil durante o período de quarentena. E aqui ficou desde então, onde com começou a trilhar carreira artística; hoje é agenciado pela empresa de Sabrina Sato.

Em 2021, fez sua estreia na televisão ao lado do pai no Faustão na Band. João dividiu o cargo de co-apresentador com Anne Lottermann, que também foi escalada para compor o time de apresentadores da atração.

O filho do Faustão atualmente namora a modelo Schynaider Moura, 34, que é 16 anos mais velha do que ele. A mulher já afirmou sofrer preconceito por manter um relacionamento com o rapaz mais novo, principalmente na web. Os dois se conheceram em 2021 durante uma viagem a Saint Barth, no Caribe. Apaixonados, os dois ignoram os comentários maldosos e sempre postam declarações de amor nas redes sociais.

João Guilherme vai sair da Band?

O filho do Faustão também vai sair da Band após o encerramento do programa, assim como seu pai. O rapaz não renovou o contrato com a emissora.

No entanto, o herdeiro teria optado por sair mesmo após a Band fazer uma oferta para que ele ficasse. As informações foram publicadas pela jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

A colunista afirma que João optou por não continuar no trabalho pois tem apenas 19 anos e quer curtir a vida. Carismático, o herdeiro está sempre sorrindo e é simpático com todos na emissora, o que teria lhe rendido uma nova chance se ele tivesse aceitado.

Rumores apontavam que o filho de Faustão poderia ser repórter do Melhor da Noite, programa comandado por Zeca Camargo e Glenda Klosovski que estreia em 21 de agosto, e que já teria até anunciantes interessados. Entretanto, o jornalista mantém uma rivalidade antiga com Fausto.

João Guilherme e Anne Lottermann ficaram sozinhos no comando do programa depois do anúncio da saída de Faustão da Band. Os dois gravaram as atrações que foram ao ar entre julho e junho - o veterano parou de gravar em 31 de maio.

Por enquanto, a Band também exibe reprises de programas anteriores. O último Faustão na Band será exibido em 18 de agosto, sexta-feira, e contará com uma homenagem ao apresentador, com a presença de toda a família. A despedida promete emocionar o público, já que por enquanto é um adeus do famoso da televisão que não assinou contrato com nenhuma outra emissora.

Fausto, que está com 73 anos, deve se afastar da TV depois de mais de 30 anos de trabalho.

Veja: bastidores da despedida de Faustão da Band