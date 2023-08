Reprise sem fim: programa do Faustão só acaba dia 18

O programa do Faustão na Band já tem data para chegar ao fim. A partir da segunda quinzena do mês, a atração comandada pelo famoso será substituída pelo "Melhor da Noite", apresentado por Zeca Camargo e Glenda Kozlowski. Fausto Silva deixa a emissora após apenas um ano e meio de contrato.

Quando acaba o programa do Faustão na Band?

O Faustão na Band termina em 18 de agosto, sexta-feira. O último programa do apresentador na televisão será uma homenagem que contará com a presença da família do apresentador. O DCI apurou que a despedida do famoso é bastante emocionante e causou lágrimas nos convidados e público presente.

Até lá, a emissora segue exibindo reprises de programas anteriores, além de alguns conteúdos inéditos que foram gravados anteriormente. João Guilherme, filho de Faustão, e a jornalista Anne Lottermann já pararam de gravar o programa, que já teve o cenário desmontado - os coapresentadores passaram a comandar o programa sozinhos após o anúncio da saída de Fasutão.

A partir do dia 21, a Band exibe o Melhor da Noite, programa que entra no lugar do Faustão na Band. A atração comandada por Camargo e Kozlowski será ao vivo e reunirá jornalismo, esporte e entretenimento em um só lugar. A emissora também divulgou que todas as emissoras da Band espalhadas pelo País estarão envolvidas no projeto como uma forma de trazer as identidades, os sotaques e as expressões culturais de cada região.

O novo programa também contará com uma plateia no estúdio. O público poderá participar da atração através das redes sociais, links ao vivo, sorteios e enquetes. O Melhor da Noite vai ao ar de segunda a sexta, às 20h30, horário de Brasília.

