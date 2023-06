Quem é mais rica? Fortuna de Taylor Swift e outras divas do pop

Uma das cantoras mais badaladas do mundo, Taylor Swift já tem viagem marcada ao Brasil. A famosa trará sua turnê The Eras Tour, que pode transformá-la na artista com a turnê mais rentável da história, aumentando vários milhões em sua fortuna. Veja o quanto a cantora norte-americana de 33 anos já tem no bolso!

Qual é a fortuna da Taylor Swift?

A fortuna de Taylor Swift é avaliada em US$ 740 milhões de dólares, segundo dados recentes da conceituada Forbes. Em conversão para o real, que atualmente está cotado em R$ 4,86, a bolada da cantora ultrapassa os R$ 3,5 bilhões.

Diferente de outras cantoras do mundo pop que possuem fortunas que vem tanto da música quanto atuação e mundo empresarial, como Rihanna e Selena Gomez, a maior parte da renda da cantora vem de sua música. Com fãs espalhados ao redor do mundo, ela tem 90 milhões de ouvintes mensais no Spotify, hits na casa do bilhão de reproduções nas plataformas, mais de 52 milhões de inscritos no Youtube e mais de 29 bilhões de visualizações em seus videoclipes.

A cantora também é muito bem sucedida quando se pensa em turnês. Em 2018, sua turnê Reputation Stadium Tour fez sucesso ao redor do globo e ela conquistou o título de turnê feminina com a maior média de público de todos os tempos e a terceira maior média de público por show da história. Ao final dos mais de 400 shows da turnê, Taylor Swift se apresentou para 2,8 milhões de pessoas.

Agora em 2023, Taylor Swift deu início a The Eras Tour, que celebra toda a carreira da cantora e traz canções não apenas de seu álbum mais recente, Midnights, mas toda a discografia da loirinha. Ainda segundo a Forbes, com a The Eras Tour, Taylor Swift pode se tornar tornar a artista com a turnê mais rentável da história, chegando a um faturamento de US$ 1,5 bilhão.

Por enquanto, a famosa se apresentou apenas nos Estados Unidos e não anunciou datas em países longe do continente americano. Os primeiros shows fora do território estadunidense será em agosto, no México. Depois, a cantora passará pela Argentina e Brasil, em novembro.

Quem são as cantoras mais ricas do mundo?

Taylor Swift é uma das cantoras mais ricas do mundo, mas na lista de milionárias é superada por Rihanna, que já chegou na casa do bilhão. Além delas, outras famosas aparecem entre os nomes, como Madonna, Beyonce, entre outras.

Rihanna - US$ 1,4 bilhão

A cantora Rihanna, de 35 anos, e natural da ilha de Barbados, tem um patrimônio acumulado em US$ 1,4 bilhão (o equivalente a mais de R$ 6,8 bilhões). Seu dinheiro não vem apenas da música, mas também do cinema e sua marca de maquiagens, a Fenty Beauty.

Madonna - US$ 580 milhões

A rainha do pop de 64 anos tem no bolso US$ 580 milhões e é uma das artistas mais ricas do mundo. Ela era a segunda colocada na lista de cantoras milionárias até algum tempo atrás, mas foi superada por Taylor Swift.

Beyonce - US$ 450 milhões

Uma das cantoras mais amadas do mundo, Beyonce tem um patrimônio avaliado em US$ 450 milhões. Atualmente a famosa de 41 anos está em turnê, a Renaissance. Ela não tem datas confirmadas no Brasil até o momento.

Céline Dion - US$ 480 milhões

Dona de hits como My Heart Will Go On, canção tema de Titanic, a cantora de 55 anos tem patrimônio avaliado na casa dos US$ 480 milhões.

Dolly Parton - US$ 440 milhões

Uma das principais cantoras de country dos Estados Unidos, a cantora de 77 anos tem US$ 440 milhões na conta bancária.

Barbra Streisand - US$ 430 milhões

Barbra Streisand é um ícone da música, do teatro e do cinema e tem fortuna de US$ 430 milhões. A artista de 81 anos é EGOT, honraria de quem conquista Grammy, Oscar, Emmy e Tony durante a carreira.

*Dados da Forbes

Fortunas de outras cantoras famosas da lista de milionárias

Nem todo mundo aparece na lista de mais ricas, mas mesmo as cantoras que não alcançam posições altas nos rankings de maiores milionárias da indústria da música possuem vários milhões para chamar de seu.

Cher: US$ 360 milhões

Mariah Carey: US$ 340 milhões

Katy Perry: U$330 milhões

Lady Gaga: US$ 320 milhões

Selena Gomez: US$ 95 milhões

Billie Eilish: US$ 53 milhões

*Dados da CelebrityNetWorth

