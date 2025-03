Aos 58 anos, cantor Netinho é diagnosticado com câncer

Dono do hit “Milla, o cantor Netinho, de 58 anos, foi diagnosticado com câncer no sistema linfático. A informação foi divulgada por meio de um boletim médico no site oficial do cantor neste domingo, 23 de março. O artista está internado no Hospital Aliança, em Salvador, desde o dia 25 de fevereiro, após relatar fortes dores nas costas e dificuldades para andar.

Em nota, o hospital explicou a situação do famoso. “O paciente Ernesto de Souza Andrade Junior, Netinho, recebeu alta hoje (21/03) do Hospital Aliança Star e seguirá sob os cuidados da Oncologia D’Or, em Salvador. Netinho foi diagnosticado com um câncer do sistema linfático, denominado linfoma e está em acompanhamento onco-hematológico sob a coordenação da Dra. Glória Bonfim. O cantor segue em tratamento com suporte médico especializado”, informou o boletim.

Em 2013, Netinho enfrentou um grave problema no fígado, além de já ter sido submetido a três cirurgias no cérebro e depender de uma válvula cerebral.

Por causa do tratamento, o cantor cancelou sua agenda de shows para o Carnaval 2025. Antes da internação, ele já havia declarado que ficaria de fora da festa em Salvador, criticando a mudança musical do evento.

