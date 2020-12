Após 30 anos, Xuxa responde carta de ex-fã mirim

Xuxa Meneghel aproveitou o clima de Natal para responder uma carta de um ex-fã mirim 30 anos depois de quando comandava o Xou da Xuxa, na TV Globo. Na atração infantil, a apresentadora sorteava algumas cartas enviadas por fãs e atendia a pedidos dos baixinhos.

Na carta respondida por Xuxa, Alfredo Stadtherr, então com 6 anos de idade, elogiou o programa da apresentadora. “Xuxa, eu vejo o seu programa todo dia. As três coisas que eu gosto são os desenhos, as brincadeiras e o moderninho”, disse então o pequeno Alfredo.

Atualmente com 40 anos de idade, Alfredo recebeu uma declaração da ídolo. “Aqui é a tia Xuxa, estou um pouco atrasada pra responder sua cartinha, já que você escreveu com 6 anos e hoje já está com 40, mas sinto no meu coração que uma vez baixinho sempre baixinho, e nesse ano tão difícil onde meus beijinhos viraram demonstração de desamor e desrespeito com o próximo, eu vou apenas te agradecer por você hoje ser um diretor, um homem que acreditou nos seus sonhos e deixou meu coração cheio de orgulho, acredite te dei um beijo imaginário, pois eu também senti teu abraço na sua cartinha”, escreveu Xuxa.

Casa de Xuxa está à venda

Recentemente, Xuxa Meneghel voltou a colocar a sua mansão, localizada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, à venda por nada menos que R$ 45 milhões. A casa da apresentadora conta com um cinema exclusivo, quadras de vôlei e basquete.

O espaço que está sendo vendido por Xuxa tem 2.626 m², além de piscinas, sala de estar, cinco quartos, varanda, escritório, sala de jantar, sala de TV, cozinha, 14 banheiros, lavanderia, 3 lavabos, jardim de inverno, academia de ginástica, copas, dois cômodos, subsolo, closet e suite para governantes.

Na tentativa de aproveitar o aumento de vendas pela internet, Xuxa anunciou a sua mansão em sites internacionais por US$ 8,7 milhões.

