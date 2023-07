O que Marlene Mattos faz hoje após fim de trabalho com Xuxa?

Marlene Mattos, 73, ficou conhecida por trabalhar com a Xuxa e mais ainda mais pelas inúmeras polêmicas que se envolveu após o rompimento com a apresentadora em 2002. A loira expôs uma série de abusos psicológicos a e humilhações que passou enquanto era empresariada pela produtora. Apesar de ter passado por um período reclusa, a maranhense segue trabalhando na área artística.

Como vive hoje Marlene Mattos?

A maranhense Marlene Mattos segue trabalhando como empresária, produtora e diretora de televisão. A famosa se mantém discreta em relação a sua vida pessoal e quase não aparece na mídia, exceto quando é citada por Xuxa em alguma entrevista.

Em sua página no Instagram, Marlene Mattos publica alguns cliques de sua rotina e fotos ao lado de outros famosos, mas mantém os comentários trancados para evitar represálias.

A empresária ficou mais conhecida por ter trabalhado com Xuxa por 19 anos, entre 1983 e 2002. Marlene foi a responsável por dirigir os programas infantis comandados pela apresentadora no auge do sucesso, como o "Xou da Xuxa", "Xuxa Park" e "Planeta Xuxa".

Enquanto ainda trabalhava com Xuxa, Marlene Mattos era diretora de núcleo, um dos cargos mais altos da Globo. Em 2004, a empresária deixou a empresa carioca e passou a trabalhar na Band como diretora artística. Deixou a emissora depois de dez anos e sem emplacar nenhum grande sucesso, partindo para a Record para dirigir o programa "Os Amigos Vegetais".

Também dirigiu"Amigas Invisíveis" na Rádio Globo, mas saiu do ar menos de um ano depois. Até que em 2009, foi contratada pelo SBT mas permaneceu na emissora até 2010. Também teve uma breve passagem pela RedeTV! em 2014, de onde saiu depois de pouco tempo.

Marlene Mattos também passou pelos canais fechados E+TV e TV da Gente, até retornar para a RedeTV! em 2019. Além do trabalho na televisão, a empresária também é administradora de um hotel-fazenda no Sergipe.

Neste ano, Mattos e Xuxa se reencontraram pela primeira vez após 15 anos para as gravações de "Xuxa, O Documentário". "Gostaria que quando eu sentasse ali ela falasse: ‘Me desculpa’. Ela inclusive falou para o Pedro [Bial]: 'Não vou lá para pedir desculpa’. Mas eu queria de alguma maneira que ela falasse. Talvez com o olhar, ou dizer ‘eu mudei’. Cara, com minha cabeça de 20 anos, com 30 anos eu era outra pessoa, com 40 eu era outra, 50 e 60 era outra. E a gente tem que pedir desculpa quando a gente erra", disse a loira em entrevista ao Domingão com Huck em julho de 2023.

Veja: Quem é o pai da Sasha, filha da Xuxa

O que acontece entre Marlene e Xuxa?

Xuxa e Marlene Mattos romperam a parceria em 2002 por divergências profissionais. Desde então, a apresentora faz acusações contra a ex-empresária e alega ter sofrido dezenas de humilhações que afetaram seu psicológico. Em vários depoimentos feitos pela famosa ao longo dos anos,a apresentadora alega de Marlene Mattos interferia em seus relacionamentos amorosos, deixava-a trancada em quartos de hotéis, além de xingar constantemente a loira.

Em entrevista ao Mais Você, em 13 de julho, Xuxa relembrou a vez que Marlene Mattos afirmou que ela deveria morrer cedo. "'Esse teu negócio de ser saudável é tão ruim, dá um negócio dentro de mim. Porque você tem que morrer cedo, Xuxa. Você não bebe, você não fuma, não se droga, nada. Um ídolo tem que morrer cedo, não pode envelhecer, e tu tá ficando velha'", relatou a loira, citando a fala da ex-empresária.

Também teria sido Marlene Mattos o pivô da separação de Xuxa e o piloto Ayrton Senna (1960-1994), por ter feito a famosa escolher entre a carreira e seu amor.

Já em entrevista ao Saia Justa, em março deste ano, Xuxa revelou que colocou silicone após a gravidez, mas foi feita uma lipoaspiração na região abdominal e a gordura retirada foi injetada nos glúteos sem sua autorização. A loira desconfia que Marlene foi quem influenciou na realização dos procedimentos. "Eu acredito que essa pessoa [a cirurgiã] não deve ter feito isso sozinha. Eu acredito que deve ter falado com a Marlene ou com alguma pessoa que trabalha comigo, que disse: 'vai e faz o que tiver que fazer pra ela ficar gostosa'", relatou.

Veja: Xuxa voltou para a Globo ou não?