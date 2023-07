Quem é o pai da Sasha, filha da Xuxa

Famosa desde seu nascimento, Sasha é conhecida em todo o país por ser a herdeira de um dos maiores nomes da televisão, a apresentadora Xuxa Meneghel. Embora a estilista e modelo seja sempre lembrada pela mãe, o pai da moça não é desconhecido e também faz parte do mundo dos famosos. Quem é o pai de Sasha? Jovem de 24 anos é fruto de um dos relacionamentos mais longos de Xuxa.

Luciano Szafir é o pai de Sasha

Sasha é filha de Xuxa, 60 anos, com o ator Luciano Szafir, 54 anos, fruto de um relacionamento que durou mais de uma década. A apresentadora tinha 34 quando descobriu a gravidez e anunciou a chegada da herdeira ao vivo no "Domingão do Faustão", no dia 8 de dezembro de 1997. Sasha nasceu no dia 28 de julho de 1998, no Rio de Janeiro.

Xuxa e Luciano Szafir ficaram juntos nos primeiros anos de vida da filha e se separaram em 2009, mas eles nunca foram casados no papel.

Hoje, Xuxa namora com o cantor, ator e apresentador Junno Andrade, de 59 anos, com quem está desde 2012. Enquanto Szafir é casado com Luhanna Melloni há 11 anos, relação que rendeu os filhos David, 9 anos, e Mikael, de 8 anos.

Sasha também é casada e oficializou a união com o cantor e compositor João Figueiredo, de 23 anos, em meados de maio de 2021. O rapaz é dono de faixas como Nasce o Sol e Celeiro da Paz e conta com mais de 200 mil ouvintes mensais na plataforma de música Spotify e mais de 5 milhões de visualizações em seus videoclipes no Youtube (consulta realizada em julho de 2023).

João e Sasha se casaram em maio de 2021, depois de quase dois anos de namoro. O casal selou a união em cartório em São Paulo e alguns dias depois subiu ao altar em uma cerimônia que foi realizada na mansão de Xuxa em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Como a pandemia de covid-19 estava em andamento, na época do casório Junno Andrade, namorado de Xuxa, mostrou nas redes sociais que a festa contou com poucos convidados e que todos foram testados.

